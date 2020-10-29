«Позитивная динамика»: Константин Хальзов заявил о стабилизации с выявлением ковида в регионе

В Новосибирской области стабилизировалось количество вновь выявляемых случаев COVID-19 , сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— Количество вновь выявляемых случаев стабилизировалось, мы это видим по количеству пациентов, которых мы госпитализируем. И, самое главное, нас радует, что у нас увеличилось количество пациентов, которых мы переводим на амбулаторное лечение. Это очень позитивная динамика, — заявил Константин Хальзов.