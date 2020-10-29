«Позитивная динамика»: Константин Хальзов заявил о стабилизации с выявлением ковида в регионе

В НСО выросло число пациентов, которых переводят на амбулаторное лечение
В Новосибирской области стабилизировалось количество вновь выявляемых случаев
— Количество вновь выявляемых случаев стабилизировалось, мы это видим по количеству пациентов, которых мы госпитализируем. И, самое главное, нас радует, что у нас увеличилось количество пациентов, которых мы переводим на амбулаторное лечение. Это очень позитивная динамика, — заявил Константин Хальзов.
Министр добавил, что сегодня ковидный госпиталь развернули в городской больнице
— Вчера у нас была встреча с ректором медуниверситета, огромное спасибо руководству, студентам, ординаторам, с завтрашнего дня будем усиливать штат служб 124 и 03. Увеличим на
Тем не менее пока горожане часами стоят в очередях в поликлинику, чтобы закрыть больничный или попасть на прием. Один из пришедших пациентов во время многочасового ожидания в очереди упал в обморок. А некоторые поликлиники и вовсе не работают из-за того, что все терапевты ушли на больничный.
Не хватает мест и в стационарах: в одной из больниц Новосибирской области пациентов пришлось положить на лестничной клетке.