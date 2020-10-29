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«Позитивная динамика»: Константин Хальзов заявил о стабилизации с выявлением ковида в регионе

В области стали госпитализировать меньше пациентов

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В регионе развернули еще один ковидный госпиталь и увеличили кол-центры служб 124 и 03

В регионе развернули еще один ковидный госпиталь и увеличили кол-центры служб 124 и 03

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В НСО выросло число пациентов, которых переводят на амбулаторное лечение

В Новосибирской области стабилизировалось количество вновь выявляемых случаев COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— Количество вновь выявляемых случаев стабилизировалось, мы это видим по количеству пациентов, которых мы госпитализируем. И, самое главное, нас радует, что у нас увеличилось количество пациентов, которых мы переводим на амбулаторное лечение. Это очень позитивная динамика, — заявил Константин Хальзов.

Министр добавил, что сегодня ковидный госпиталь развернули в городской больнице № 4 — с учетом этого развертывания количество свободных коек будет около 15%. Кроме того, увеличился штат кол-центров служб 124 и 03.

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— Вчера у нас была встреча с ректором медуниверситета, огромное спасибо руководству, студентам, ординаторам, с завтрашнего дня будем усиливать штат служб 124 и 03. Увеличим на 30 человек работу 124, таким образом, практически в 2 раза увеличим объем работоспособности. Дополнительно мы обучили 15 человек, которые будут работать на 03, на звонках, — сообщил Константин Хальзов.

Тем не менее пока горожане часами стоят в очередях в поликлинику, чтобы закрыть больничный или попасть на прием. Один из пришедших пациентов во время многочасового ожидания в очереди упал в обморок. А некоторые поликлиники и вовсе не работают из-за того, что все терапевты ушли на больничный.

Не хватает мест и в стационарах: в одной из больниц Новосибирской области пациентов пришлось положить на лестничной клетке.

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