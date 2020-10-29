29 октября четверг
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 3/10
usd 77.55
eur 91.26

Все новости

Все новости

«Приема нет»: поликлиника в Заельцовском районе осталась без терапевтов — они ушли на больничный

Пациентов отправляют в другие филиалы лечебного учреждения

2 732
46Обсудить

Поделиться

Пациентов распределяют в другие филиалы медучреждения

Пациентов распределяют в другие филиалы медучреждения

Поделиться

В одной из поликлиник Новосибирска участковые ушли на больничный

В Новосибирске в отделении поликлиники № 27 на улице Аэропорт, 57 заболели участковые терапевты — пациентов отправляют в другие филиалы поликлиники.

— В поликлинике № 27 не осталось ни одного терапевта, прием больных не ведется, — пожаловался в редакцию читатель НГС.

В региональном Минздраве подтвердили отсутствие участковых терапевтов в указанном отделении.

— Заведующий отделением, три врача-терапевта, фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи находятся на больничном, один врач работает в мобильной бригаде для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на коронавирусную инфекцию, — сообщили в пресс-службе Минздрава.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

В ведомстве рассказали, что пациентов этого отделения перераспределяют в регистратуре в другие отделения: у поликлиники № 27 есть ещё 11 филиалов в разных частях Заельцовского района.

Также в Минздраве сообщили, что в поликлинике в ближайшее время начнут работать ординаторы медуниверситета.

— В поликлинике № 27 уже трудоустроился один ординатор, еще трое завершают процесс оформления документов и начнут свою деятельность со 2 ноября, — добавили в пресс-службе Минздрава.

Также региональное Министерство здравоохранения запрашивало данные у поликлиник и скорой помощи о потребности во врачах. Ведомство планировало отправить к ним на работу ординаторов и студентов старших курсов.

В Новосибирске выросло количество вызовов врачей поликлиники: сейчас скорая помощь передаёт на их обслуживание в 6 раз больше вызовов, чем обычно. В основном это жалобы на высокую температуру, которые не требуют немедленного реагирования.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

терапевтординаторыполиклиника
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (46)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!