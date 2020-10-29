«Приема нет»: поликлиника в Заельцовском районе осталась без терапевтов — они ушли на больничный

В одной из поликлиник Новосибирска участковые ушли на больничный
В Новосибирске в отделении поликлиники
— В поликлинике № 27 не осталось ни одного терапевта, прием больных не ведется, — пожаловался в редакцию читатель НГС.
В региональном Минздраве подтвердили отсутствие участковых терапевтов в указанном отделении.
— Заведующий отделением, три врача-терапевта, фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи находятся на больничном, один врач работает в мобильной бригаде для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на коронавирусную инфекцию, — сообщили в пресс-службе Минздрава.
В ведомстве рассказали, что пациентов этого отделения перераспределяют в регистратуре в другие отделения: у поликлиники
Также в Минздраве сообщили, что в поликлинике в ближайшее время начнут работать ординаторы медуниверситета.
— В поликлинике № 27 уже трудоустроился один ординатор, еще трое завершают процесс оформления документов и начнут свою деятельность со 2 ноября, — добавили в пресс-службе Минздрава.
Также региональное Министерство здравоохранения запрашивало данные у поликлиник и скорой помощи о потребности во врачах. Ведомство планировало отправить к ним на работу ординаторов и студентов старших курсов.
В Новосибирске выросло количество вызовов врачей поликлиники: сейчас скорая помощь передаёт на их обслуживание в