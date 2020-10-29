«Приема нет»: поликлиника в Заельцовском районе осталась без терапевтов — они ушли на больничный

В Новосибирске в отделении поликлиники № 27 на улице Аэропорт, 57 заболели участковые терапевты — пациентов отправляют в другие филиалы поликлиники.

— В поликлинике № 27 не осталось ни одного терапевта, прием больных не ведется, — пожаловался в редакцию читатель НГС.

В региональном Минздраве подтвердили отсутствие участковых терапевтов в указанном отделении.

— Заведующий отделением, три врача-терапевта, фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи находятся на больничном, один врач работает в мобильной бригаде для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на коронавирусную инфекцию, — сообщили в пресс-службе Минздрава.