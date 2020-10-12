В Новосибирске из-за второй волны ковида ординаторов отправят работать в скорую помощь и поликлиники

В Новосибирске ординаторов отправят работать в скорую и поликлиники
Министерство здравоохранения Новосибирской области запросило данные у поликлиник и скорой помощи о потребности во врачах. Ведомство планирует отправить к ним на работу ординаторов и студентов старших курсов — НГМУ и медицинский колледж уже получили официальные письма.
— Система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку. Непростая эпидемическая обстановка этой осенью связана с угрозой распространения COVID-19 на фоне сезонного роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, — цитирует пресс-служба правительства заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Елену Аксёнову. — Мы просим всех пациентов с симптомами ОРВИ вызывать врача на дом, не посещать поликлинику. Безусловно, работа на вызовах удлиняет время, которое терапевт или педиатр тратит на каждого пациента. Усиление ординаторами позволит поликлиникам быстрее обслуживать пациентов.
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