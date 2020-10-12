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В Новосибирске из-за второй волны ковида ординаторов отправят работать в скорую помощь и поликлиники

Также в городе разворачивают дополнительные койки под коронавирусных пациентов

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Сейчас в Новосибирске вызовы к пациентам с температурой обслуживают 27 инфекционных бригад скорой помощи. В ближайшее время их станет на 5 больше

Сейчас в Новосибирске вызовы к пациентам с температурой обслуживают 27 инфекционных бригад скорой помощи. В ближайшее время их станет на 5 больше

В Новосибирске ординаторов отправят работать в скорую и поликлиники

Министерство здравоохранения Новосибирской области запросило данные у поликлиник и скорой помощи о потребности во врачах. Ведомство планирует отправить к ним на работу ординаторов и студентов старших курсов — НГМУ и медицинский колледж уже получили официальные письма.

— Система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку. Непростая эпидемическая обстановка этой осенью связана с угрозой распространения COVID-19 на фоне сезонного роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, — цитирует пресс-служба правительства заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Елену Аксёнову. — Мы просим всех пациентов с симптомами ОРВИ вызывать врача на дом, не посещать поликлинику. Безусловно, работа на вызовах удлиняет время, которое терапевт или педиатр тратит на каждого пациента. Усиление ординаторами позволит поликлиникам быстрее обслуживать пациентов.

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Сейчас в Новосибирске вызовы к пациентам с температурой обслуживают 27 инфекционных бригад.

— В ближайшие дни дополнительно будут сформированы еще 5 инфекционных бригад. Служба скорой медицинской помощи усилена ординаторами и студентами-медиками старших курсов медуниверситета и медколледжей. Сформирован кадровый резерв более 100 человек, — добавляют в правительстве.

В городе также создают дополнительные койки под коронавирусных больных. Вчера в Новосибирске как инфекционный госпиталь начал работу госпиталь ветеранов войн № 2. Завтра, 13 октября, пациентов с подозрением на ковид станет принимать Новосибирская районная больница в Кольцово

Сегодня стало известно, что в Новосибирске пациенты с температурой сейчас ждут скорую помощь по 40 часов.

11 октября пациенты с коронавирусом заявили о нехватке кислорода в больнице № 25. По их словам, к точкам выстраиваются очереди. При этом в Новосибирской области наблюдается большой рост заболеваемости коронавирусом.

Учёные рассказали, что коронавирус может жить на коже человека и представлять опасность в среднем около девяти часов, что примерно в пять раз превышает такой же показатель у вирусов гриппа. К такому заключению пришли исследователи из японского Медицинского университета Киото.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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