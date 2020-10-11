Пациенты с ковидом в медсанчасти № 25 заявили о нехватке кислорода в отделениях — что ответили в больнице

В Новосибирске пациенты с коронавирусом заявили о нехватке кислорода в больнице № 25. По их словам, к точкам выстраиваются очереди. Главный врач больницы при этом опровергает эту информацию.



— Осталось очень мало точек с кислородом. Похоже, в пятницу неправильно заправили, и он ушёл. Сёстры делают раздвоители и садят на 1 точку по 2 человека, — рассказал корреспонденту НГС один из пациентов. — И то по очереди всех садят.

Второй пациент был более краток, отметив, что кислород обещали подвезти только в понедельник.