Пациенты с ковидом в медсанчасти № 25 заявили о нехватке кислорода в отделениях — что ответили в больнице

Пациенты с коронавирусом в больнице № 25 заявили о нехватке кислорода
В Новосибирске пациенты с коронавирусом заявили о нехватке кислорода в больнице № 25. По их словам, к точкам выстраиваются очереди. Главный врач больницы при этом опровергает эту информацию.
— Осталось очень мало точек с кислородом. Похоже, в пятницу неправильно заправили, и он ушёл. Сёстры делают раздвоители и садят на 1 точку по 2 человека, — рассказал корреспонденту НГС один из пациентов. — И то по очереди всех садят.
Второй пациент был более краток, отметив, что кислород обещали подвезти только в понедельник.
В больнице информацию о нехватке кислорода отрицают.
— Его достаточно. Но он выдается только по назначению врача, а не по желанию больного. Это медицинское вмешательство. Мы расходуем кислорода примерно 2 тонны в сутки. Ёмкости у нас заправленные. Их хватает на 3,5–4 суток. И заправляем три раза в неделю. Точек у нас 180. Мы даём его как противовирусную, антибактериальную терапию по назначению врача. Но такого нет, что человек захотел, сам себе назначил кислород — пошёл, открыл его и ушёл потом. Врач его назначает, и пациент переводится к точке с кислородом. И нам не нужно ждать понедельника — у нас всё есть, — рассказал корреспонденту НГС главный врач больницы № 25 Сергей Астраков.
Он добавил, что в больнице есть необходимый запас кислорода — имеются заправленные баллоны.
— С Минздравом более того есть договоренности, что будет закуплен новый газификатор большей ёмкости, — добавил главный врач.
В Новосибирской области сегодня стало известно, что коронавирусом заразились 118 человек, сообщил оперштаб региона. Таких цифр в регионе не было уже очень давно. Последний раз больше 100 заразившихся фиксировали 3 августа. Последний раз именно 118 заболевших — 19 июня.
10 октября ученые сообщили, что обнаружили три новых симптома заболевания, вызванного коронавирусом.
При этом в России не подтвердилось ни одного случая повторного заражения коронавирусом.
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