Резкий всплеск заболеваемости: за сутки коронавирус обнаружили у 118 новосибирцев, трое умерли

В Новосибирской области коронавирусом заразились 118 человек, сообщил оперштаб региона. Таких цифр в регионе не было уже очень давно. Последний раз больше 100 заразившихся фиксировали 3 августа. Последний раз именно 118 заболевших - 19 июня.

— На утро 11 октября в регионе зарегистрировано 14 090 случаев COVID-19 (+118 за минувшие сутки), в том числе у 866 детей. 12 471 человек выписан с выздоровлением (+31 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу. — Скончались ещё три пациента: мужчина в возрасте 59 лет, и женщины в возрасте 71 год и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умер 491 человек.