Резкий всплеск заболеваемости: за сутки коронавирус обнаружили у 118 новосибирцев, трое умерли

В Новосибирской области коронавирус нашли у 118 человек
В Новосибирской области коронавирусом заразились 118 человек, сообщил оперштаб региона. Таких цифр в регионе не было уже очень давно. Последний раз больше 100 заразившихся фиксировали 3 августа. Последний раз именно 118 заболевших - 19 июня.
— На утро 11 октября в регионе зарегистрировано 14 090 случаев COVID-19 (+118 за минувшие сутки), в том числе у 866 детей. 12 471 человек выписан с выздоровлением (+31 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу. — Скончались ещё три пациента: мужчина в возрасте 59 лет, и женщины в возрасте 71 год и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умер 491 человек.
В отделениях интенсивной терапии находятся 104 человека. На ИВЛ — 22 пациента.
Госпитализированы 40 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2 509.
В больницы районов области госпитализированы 850 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
10 октября ученые сообщили, что обнаружили три новых симптома заболевания, вызванного коронавирусом.
При этом в России не подтвердилось ни одного случая повторного заражения коронавирусом.
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