Ученые назвали три новых симптома коронавируса

Три новых симптома заболевания, вызванного коронавирусом, обнаружили ученые. Это мышечная боль, повышенная утомляемость и образование волдырей на ногах. Об этом в субботу сообщила газета Daily Mail со ссылкой на доклад научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при британском Кабинете министров.

При этом, согласно публикации, новые симптомы не будут внесены в официальный список признаков заражения коронавирусом, чтобы избежать дополнительной нагрузки на систему тестирования в стране.