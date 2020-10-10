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Ученые назвали три новых симптома коронавируса

Рассказываем, на что стоит обратить внимание

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Симптомы обнаружили британские ученые

Симптомы обнаружили британские ученые

Три новых симптома заболевания, вызванного коронавирусом, обнаружили ученые. Это мышечная боль, повышенная утомляемость и образование волдырей на ногах. Об этом в субботу сообщила газета Daily Mail со ссылкой на доклад научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при британском Кабинете министров.

При этом, согласно публикации, новые симптомы не будут внесены в официальный список признаков заражения коронавирусом, чтобы избежать дополнительной нагрузки на систему тестирования в стране.

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В этом же докладе ученые предлагают правительству рекомендации по снижению темпов распространения инфекционного заболевания. Одна из рекомендаций — заключить сделку со стриминговыми видеосервисами Netflix и Amazon Prime. Чтобы те бесплатно показывали фильмы и сериалы тем, кто находится на самоизоляции из-за подозрения на наличие коронавируса.

О том, что образование волдырей на ногах является симптомом коронавируса, в апреле предупреждали в Совете ортопедических колледжей Испании. Такие же симптомы позже обнаружили у пациентов врачи Италии и Франции.

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