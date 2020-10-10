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Роспотребнадзор рассказал, можно ли заразиться коронавирусом второй раз

Глава ведомства рассказала об известных повторных случаях

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Всего 6 человек, по данным Роспотребнадзора, заразились COVID-19 повторно

Всего 6 человек, по данным Роспотребнадзора, заразились COVID-19 повторно

В России не подтвердилось ни одного случая повторного заражения коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова «Российской газете».

— У нас до сих пор нет достоверно подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом, все описанные случаи, а их шесть, — за рубежом. В России после тщательной проверки такие не подтвердились, — объяснила Попова.

После перенесенного заражения практически у всех пациентов вырабатывается иммунитет к инфекции. Как и, по словам Поповой, после вакцинации.

Накануне в России зафиксировали 12 126 новых случаев коронавирусной инфекции. Это больше, чем весной. На сегодняшний день, по данным федерального оперштаба, в России 1 285 084 случаев COVID-19. 1 016 202 человека вылечились (+6 781 за сутки), 22 454 скончались (+197 за сутки).

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карантин в Россиикоронавирусповторное заражение
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