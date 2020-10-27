В Новосибирской области пациентам поставили койки на лестничной площадке — в ЦРБ объяснили почему

Ковидные пациенты лежат на лестничной клетке в больнице НСО
В Новосибирской области пациентам Куйбышевской Центральной районной больницы поставили койки на лестничных клетках.
Фотографии из инфекционного отделения опубликовала Тайга.инфо. На снимках видно, что на лестничной клетке установлены кровати с лежащими женщинами.
В больнице корреспонденту НГС подтвердили информацию, что койки ставили на лестничной площадке. По словам заместителя главврача по организационно-методический работе Андрея Никитина, это произошло из-за большой нагрузки на больницу.
— Такой факт был, потому что у нас переполнена больница. Мы обслуживаем еще 5 районов, кроме своего, Куйбышевского. Наш госпиталь рассчитан на 60 мест, а в тот день было 70 человек. Поэтому лежали они на лестничных клетках. Переведут их в палату, как выпишут часть пациентов. Выписать, перевести — это не за
Как сообщили в пресс-службе Минздрава региона, сейчас кроме жителей Куйбышевского района инфекционный госпиталь принимает жителей Барабинского, Северного, Убинского, Здвинского и Чановского районов.
— В настоящий момент там находятся на лечении 70 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию и подтвержденным диагнозом. Это пациенты, которым необходима кислородная поддержка либо круглосуточное медицинское наблюдение из-за серьезных сопутствующих патологий. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, — сообщили в Минздраве.
Кроме того, в Минздраве объяснили, что часть пациентов не могут выписать из-за отсутствия в аптеках некоторых лекарств, показанных для лечения вирусно-бактериальных пневмоний. Поэтому пациенты получают необходимую терапию в стационаре.
С начала пандемии медицина региона столкнулась с огромной нагрузкой. В мае мы публиковали фотографии из больниц