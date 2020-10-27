27 октября вторник
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 4/10
usd 76.44
eur 90.45
Тема дняИстории трех мужчин, воспитывающих особенных детей

Все новости

Все новости

В Новосибирской области пациентам поставили койки на лестничной площадке — в ЦРБ объяснили почему

Больных переведут в палаты, как только освободятся места

7 712
138Обсудить

Поделиться

В ЦРБ сейчас лечатся 70 человек с ковидом и подозрением на него

В ЦРБ сейчас лечатся 70 человек с ковидом и подозрением на него

Поделиться

Ковидные пациенты лежат на лестничной клетке в больнице НСО

В Новосибирской области пациентам Куйбышевской Центральной районной больницы поставили койки на лестничных клетках.

Фотографии из инфекционного отделения опубликовала Тайга.инфо. На снимках видно, что на лестничной клетке установлены кровати с лежащими женщинами.

В больнице корреспонденту НГС подтвердили информацию, что койки ставили на лестничной площадке. По словам заместителя главврача по организационно-методический работе Андрея Никитина, это произошло из-за большой нагрузки на больницу.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

— Такой факт был, потому что у нас переполнена больница. Мы обслуживаем еще 5 районов, кроме своего, Куйбышевского. Наш госпиталь рассчитан на 60 мест, а в тот день было 70 человек. Поэтому лежали они на лестничных клетках. Переведут их в палату, как выпишут часть пациентов. Выписать, перевести — это не за 5 минут происходит. Если человек нуждается в помощи стационарной, специализированной, мы же не имеем права ему отказать. Тем более сейчас такая ситуация, много больных. Лежат 1–2 человека так, массово, естественно, мы их не кладем. Это разовый момент, — объяснил Андрей Никитин.

Больница не может отказать пациенту в экстренной ситуации

Больница не может отказать пациенту в экстренной ситуации

Поделиться

Как сообщили в пресс-службе Минздрава региона, сейчас кроме жителей Куйбышевского района инфекционный госпиталь принимает жителей Барабинского, Северного, Убинского, Здвинского и Чановского районов.

— В настоящий момент там находятся на лечении 70 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию и подтвержденным диагнозом. Это пациенты, которым необходима кислородная поддержка либо круглосуточное медицинское наблюдение из-за серьезных сопутствующих патологий. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, — сообщили в Минздраве.

Кроме того, в Минздраве объяснили, что часть пациентов не могут выписать из-за отсутствия в аптеках некоторых лекарств, показанных для лечения вирусно-бактериальных пневмоний. Поэтому пациенты получают необходимую терапию в стационаре.

С начала пандемии медицина региона столкнулась с огромной нагрузкой. В мае мы публиковали фотографии из больниц № 11 и 25 — там людей с подозрением на коронавирус размещали прямо в коридорах.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ17
  • ПЕЧАЛЬ8

Поделиться

Поделиться

врачимедицинакоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (138)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!