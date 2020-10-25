«Заразиться могла через 12-летнюю дочь»: история сибирячки, которая болеет коронавирусом уже пять недель

Марина Бочарова живет в Татарском районе Новосибирской области. Она заболела коронавирусом еще в сентябре и до сих пор ждет финального отрицательного теста. С появления первых симптомов прошло уже пять недель. Сибирячка рассказала НГС свою историю болезни. Далее от первого лица.

Сегодня заканчивается пятая неделя, как я переживаю эту нехорошую болезнь. Началось все 19 сентября со слабости, потом стало резать глаза, раскалывалась голова — не так, как обычно, боль ничем не снималась. Вечером скрутило живот, ночь провела на унитазе, причем с какими-то приступами, поднялась температура до 38 градусов, затем спала.

