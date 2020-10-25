«Заразиться могла через 12-летнюю дочь»: история сибирячки, которая болеет коронавирусом уже пять недель

Жительница Новосибирской области уже пять недель лечится от коронавируса
Марина Бочарова живет в Татарском районе Новосибирской области. Она заболела коронавирусом еще в сентябре и до сих пор ждет финального отрицательного теста. С появления первых симптомов прошло уже пять недель. Сибирячка рассказала НГС свою историю болезни. Далее от первого лица.
Сегодня заканчивается пятая неделя, как я переживаю эту нехорошую болезнь. Началось все 19 сентября со слабости, потом стало резать глаза, раскалывалась голова — не так, как обычно, боль ничем не снималась. Вечером скрутило живот, ночь провела на унитазе, причем с какими-то приступами, поднялась температура до 38 градусов, затем спала.
Через два дня я потеряла обоняние. Ни вкуса, ни запаха не ощущала неделю. Через неделю сделала КТ — бесплатно по направлению терапевта, но это было 28 сентября — сейчас ситуация изменилась, и бесплатно на обследование уже не попадешь. Компьютерная томография показала, что у меня двусторонняя полисегментарная пневмония — слева два сегмента, справа три.
Заразиться могла через дочь, ей 12 лет: в школе заболела педагог ковидом, потом стали болеть дети, им ставили ОРВИ. Дочка температурила три дня, болело горло, воспалялись лимфоузлы. Вместе с ней ходили в больничку, возможно, я подхватила вирус и там. Сейчас можно где угодно подцепить. А самое интересное — я громче всех кричала, что этого нет, всё страшилки. Ощутила в полной мере.
Лечение назначили по телефону, так как инфекционка переполнена и там лежат тяжелые больные. Был назначен «Цефтриаксон», «Левофлоксоцин», АЦЦ — кашля не было, только что-то в груди мешало — и противовирусный препарат «Арпефлю». Анализы на бактерии никто не брал.
На второй день лечения в спокойном состоянии закружилась голова, сдавило в груди, стало не хватать воздуха, затряслись руки, онемели, пульс был 130, давление — 160, нижнее даже не помню. Ощущение потери сознания и неистребимый страх смерти.
Вызвали скорую, в инфекции замерили сатурацию — 99 — и отправили домой. Еще несколько раз у меня происходили подобные приступы, но не старой мощью. «Левофлоксоцин» заменили на «Азитромицин», потому что возникла тахикардия, стало плохо (о том, всегда ли можно лечить коронавирус антибиотиками, читайте здесь). Пролечилась 10 дней, затем по телефону участковая назначила «Флемаксин» на 10 дней, но я пропила семь дней, так как печень уже отваливалась.
Состояние спустя пять недель не очень, температура после того, как перестала пить антибиотики, днем — 37,2, ночью — 36,7, слабость, ноги вечно мерзнут и немеют, бесконечный страх остаться одной дома, кажется, что со мной что-то произойдет. То горло заболит, то чихаю, то нос не дышит, в общем — жду, когда наступит выздоровление.
Первый тест сдала 5 октября — положительный, через неделю — отрицательный, 19 октября еще сдала, жду результата. Пока второго отрицательного не будет, я не могу сдать анализы, пройти ЭКГ.
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