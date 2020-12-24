Губернатор подписал распоряжение о выходном дне на 31 декабря — публикуем документ

Глава региона Андрей Травников подписал документ о 31 декабря. В нем говорится, что органам власти и предпринимателям рекомендуют сделать этот день выходным.



Распоряжение опубликовано в этот четверг, 24 декабря. Ознакомиться с ним вы можете ниже.