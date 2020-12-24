Губернатор подписал распоряжение о выходном дне на 31 декабря — публикуем документ

Губернатор Новосибирской области подписал распоряжение о выходном дне на 31 декабря
Глава региона Андрей Травников подписал документ о 31 декабря. В нем говорится, что органам власти и предпринимателям рекомендуют сделать этот день выходным.
Распоряжение опубликовано в этот четверг, 24 декабря. Ознакомиться с ним вы можете ниже.
О том, что 31 декабря будет выходным в НСО, сегодня сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.
— Сегодня я это подкреплю соответствующим нормативным документом — распоряжением, в котором 31 декабря будет объявлено дополнительным днем отдыха, — цитировала губернатора пресс-служба правительства Новосибирской области.
Травников даже в шутку поздравил мужчин с выходным днем.
После выхода документа в правительстве Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что губернатор не может приказать сделать 31 декабря выходным днем, и добавили, что Минтруд не планирует выплачивать за этот день компенсации. Поэтому решение по-прежнему остается за работодателями.
— По органам власти решение о выходном 31 декабря уже принято. Всех, кого возможно, отпустят по домам. Но сам губернатор будет работать, — рассказал руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО Сергей Нешумов.
Вчера Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России. Президент порекомендовал властям регионов сделать последний день года выходным уже в 2020 году.
В начале декабря Андрей Травников заявлял, что у него нет полномочий принимать решение о выходном 31 декабря за работодателей, но он считает нужным сделать последний день декабря выходным для женщин. После этого на него посыпались обвинения в сексизме.