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СрочноГубернатор объявил 31 декабря выходным днем

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Андрей Травников решил сделать 31 декабря выходным днем

Губернатор должен подписать соответствующий документ сегодня

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В Новосибирской области 31 декабря сделают выходным, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Сегодня я это подкреплю соответствующим нормативным документом — распоряжением, в котором 31 декабря будет объявлено дополнительным днем отдыха, — цитирует губернатора пресс-служба правительства Новосибирской области. — В шутку — могу поздравить в первую очередь мужчин, у них теперь появляется возможность 31 декабря отдохнуть.

Вчера Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России. Президент порекомендовал властям регионов сделать последний день года выходным уже в 2020 году.

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В начале декабря Андрей Травников заявлял, что у него нет полномочий принимать решение о выходном 31 декабря за работодателей, но он считает нужным сделать последний день декабря выходным для женщин. После этого на него посыпались обвинения в сексизме.

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31 декабряНовосибирская областьНовый год
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