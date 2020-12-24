Андрей Травников решил сделать 31 декабря выходным днем

В Новосибирской области 31 декабря сделают выходным, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
— Сегодня я это подкреплю соответствующим нормативным документом — распоряжением, в котором 31 декабря будет объявлено дополнительным днем отдыха, — цитирует губернатора пресс-служба правительства Новосибирской области. — В шутку — могу поздравить в первую очередь мужчин, у них теперь появляется возможность 31 декабря отдохнуть.
Вчера Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России. Президент порекомендовал властям регионов сделать последний день года выходным уже в 2020 году.
В начале декабря Андрей Травников заявлял, что у него нет полномочий принимать решение о выходном 31 декабря за работодателей, но он считает нужным сделать последний день декабря выходным для женщин. После этого на него посыпались обвинения в сексизме.