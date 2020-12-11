Андрей Травников обратился к предприятиям с просьбой сделать 31 декабря выходным для женщин

Вопрос о выходном дне 31 декабря подняли на итоговой пресс-конференции с губернатором Новосибирской области. Андрей Травников заявил, что у него нет полномочий принимать такое решение за работодателей, но он считает нужным сделать последний день декабря выходным для женщин. С этим предложением он обратился к предприятиям региона:

— Для всех я не могу объявить выходной день, это может сделать правительство Российской Федерации. Я считаю, что правильно было бы сделать 31 декабря выходным днем, а новогодние — чуть-чуть покороче. Я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области. По возможности сделайте выходной день для своих работников, по крайней мере для женщин, на которых выпадают хлопоты.

