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Андрей Травников обратился к предприятиям с просьбой сделать 31 декабря выходным для женщин

Принять такое решение за работодателей местные власти не могут

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А вы 31 декабря работаете или отдыхаете? Расскажите нам в комментариях

А вы 31 декабря работаете или отдыхаете? Расскажите нам в комментариях

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В Новосибирской области 31 декабря могут сделать выходным для женщин

Вопрос о выходном дне 31 декабря подняли на итоговой пресс-конференции с губернатором Новосибирской области. Андрей Травников заявил, что у него нет полномочий принимать такое решение за работодателей, но он считает нужным сделать последний день декабря выходным для женщин. С этим предложением он обратился к предприятиям региона:

— Для всех я не могу объявить выходной день, это может сделать правительство Российской Федерации. Я считаю, что правильно было бы сделать 31 декабря выходным днем, а новогодние — чуть-чуть покороче. Я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области. По возможности сделайте выходной день для своих работников, по крайней мере для женщин, на которых выпадают хлопоты.

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Андрей Травников добавил, что не будет издавать специальное постановление о выходном дне. Он и другие сотрудники администрации НСО будут работать 31 декабря, но для женщин планируют сократить рабочий день.

НГС вел текстовую трансляцию с выступления губернатора об итогах года. Читайте, как прошел этот год и что власти хотят сделать в следующем: расшифровка тезисов и ответов.

На этой неделе, 8 декабря, стала известна дата установки новогодней елки перед оперным театром. При этом массовые мероприятия на праздники власти проводить не планируют из-за ограничений.

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31 декабряНовый годвыходной
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