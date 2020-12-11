Андрей Травников обратился к предприятиям с просьбой сделать 31 декабря выходным для женщин

В Новосибирской области 31 декабря могут сделать выходным для женщин
Вопрос о выходном дне
— Для всех я не могу объявить выходной день, это может сделать правительство Российской Федерации. Я считаю, что правильно было бы сделать
Андрей Травников добавил, что не будет издавать специальное постановление о выходном дне. Он и другие сотрудники администрации НСО будут работать
НГС вел текстовую трансляцию с выступления губернатора об итогах года. Читайте, как прошел этот год и что власти хотят сделать в следующем: расшифровка тезисов и ответов.
На этой неделе,