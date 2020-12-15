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«Если правнучки Цеткин против — могут работать»: Травников заявил, что не заставляет никого отдыхать 31 декабря

На прошлой неделе он предложил сделать 31 декабря выходным для женщин, чем и вызвал негодование в соцсетях

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Андрей Травников рассказал, что в его практике женщин всегда отпускали с работы перед праздником пораньше

Андрей Травников рассказал, что в его практике женщин всегда отпускали с работы перед праздником пораньше

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Андрей Травников объяснил решение о выходном на 31 декабря

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на обвинения в сексизме. Они посыпались на него в соцсетях после предложения сделать 31 декабря выходным для женщин.

— Как я могу отреагировать на это? Я же никого не заставлял. Не хотите отдыхать — не отдыхайте. В конце концов, если правнучки Клары Цеткин категорически против того, чтобы их начальник отпустил пораньше домой, могут отработать от звонка до звонка. Если серьезно, напомню — я вообще рассматриваю эту историю с 31 декабря как набор лукавства и популизма. Мы все прекрасно понимаем, объявить выходной для всех может только Правительство РФ, — объяснил Андрей Травников.

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Он добавил, что чиновников регионального правительства отпускать не будет.

— Я могу объявить выходной только для своих подчиненных. Я как-то сомневаюсь, что яростные защитницы прав женщин отстаивают в первую очередь право госслужащих на выходной день 31 декабря. Поэтому я его объявлять не буду выходным, потому что это не коснется всех жителей Новосибирской области. Где бы я ни работал, в бизнесе, органах власти, учился ли я в вузе, мы привыкли, что 31 декабря руководитель в обед всех поздравил, и кому не нужно закрывать год — пожалуйста, идите домой. В первую очередь женщины. У них не только заботы по кухне, им зачастую и себя привести нужно в порядок, перед тем как в гости идти. Много других забот женских есть. Но еще раз повторяю — это дело добровольное каждого начальника и каждой женщины.

Губернатор вчера также заявил, что если кто-то из государственных служащих пойдет на подпольную новогоднюю вечеринку, то к нему применят серьезные меры наказания. Он оценил работу системы здравоохранения во вторую волну и сравнил ее с химической аварией и наводнением.

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31 декабрясексизм
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