«Если правнучки Цеткин против — могут работать»: Травников заявил, что не заставляет никого отдыхать 31 декабря

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на обвинения в сексизме. Они посыпались на него в соцсетях после предложения сделать 31 декабря выходным для женщин.



— Как я могу отреагировать на это? Я же никого не заставлял. Не хотите отдыхать — не отдыхайте. В конце концов, если правнучки Клары Цеткин категорически против того, чтобы их начальник отпустил пораньше домой, могут отработать от звонка до звонка. Если серьезно, напомню — я вообще рассматриваю эту историю с 31 декабря как набор лукавства и популизма. Мы все прекрасно понимаем, объявить выходной для всех может только Правительство РФ, — объяснил Андрей Травников.