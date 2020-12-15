Губернатор НСО сравнил вторую волну коронавируса с химической аварией и зимним наводнением

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил работу системы здравоохранения во вторую волну. Во время прямого эфира в официальном аккаунте региона в соцсети «ВКонтакте» он сравнил ее с химической аварией и стихийными бедствиями.
— Честно, мы готовились ко второй волне очень серьезно, и система здравоохранения была в полной боевой готовности. Но такого стремительного роста мы не ожидали. И, конечно, были проблемы. Это можно сравнить с тем, как если бы мы столкнулись с каким-то стихийным бедствием или чрезвычайной ситуацией. Не дай бог, если бы случилась какая-то химическая авария или наводнение зимой. В этот момент огромное количество людей стало бы обращаться за медицинской помощью и система здравоохранения была бы перегружена. То же самое мы испытали в октябре, — рассказал губернатор.
Он добавил, что, несмотря на трудности, системе здравоохранения удалось достаточно эффективно перестроиться.
— Я уже один раз приносил извинения. Могу искренне еще раз попросить прощения у новосибирцев, что в тот период многие сталкивались с невозможностью получить консультацию врача или медицинскую помощь. Но надо признать, что наша медицина в этот период очень быстро перестроилась, — отметил Андрей Травников.
Вчера губернатор заявил, что если кто-то из государственных служащих пойдет на подпольную новогоднюю вечеринку, то к нему применят серьезные меры наказания.
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в это время заявил, что пока нельзя точно говорить, с чем связан рост смертности, зафиксированный в октябре.