Губернатор НСО сравнил вторую волну коронавируса с химической аварией и зимним наводнением

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил работу системы здравоохранения во вторую волну. Во время прямого эфира в официальном аккаунте региона в соцсети «ВКонтакте» он сравнил ее с химической аварией и стихийными бедствиями.

— Честно, мы готовились ко второй волне очень серьезно, и система здравоохранения была в полной боевой готовности. Но такого стремительного роста мы не ожидали. И, конечно, были проблемы. Это можно сравнить с тем, как если бы мы столкнулись с каким-то стихийным бедствием или чрезвычайной ситуацией. Не дай бог, если бы случилась какая-то химическая авария или наводнение зимой. В этот момент огромное количество людей стало бы обращаться за медицинской помощью и система здравоохранения была бы перегружена. То же самое мы испытали в октябре, — рассказал губернатор.