Андрей Травников пригрозил увольнением сотрудникам, которые пойдут на подпольные новогодние вечеринки

В НСО пройдут рейды по подпольным вечеринкам
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что если кто-то из государственных служащих пойдет на подпольную новогоднюю вечеринку, то к нему применят серьезные меры наказания.
— До меня доходят сигналы, что некоторые наши учреждения общепита и развлекательные организации планируют организовывать подпольные новогодние вечеринки. Такие предприниматели облегчат работу надзорных органов: Роспотребнадзора, Минпромторга, МВД. Обращаюсь ко всем моим коллегам по органам власти. Мы две недели назад обсуждали, чтобы мы в первую очередь демонстрировали соблюдение всех необходимых мероприятий. Заранее предупреждаю, если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадется на незаконной вечеринке, то последствия будут очень негативные, вплоть до увольнения сотрудника, — заявил губернатор на оперативном совещании 14 декабря.
Андрей Травников поручил собирать информацию о подпольных вечеринках, чтобы провести адресные проверки.
В конце ноября в Новосибирске прошло модное мероприятие, которое поддержало Министерство культуры. За это губернатор раскритиковал работу ведомства. 10 декабря стало известно, что министр культуры НСО Наталья Ярославцева ушла на больничный.