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Андрей Травников пригрозил увольнением сотрудникам, которые пойдут на подпольные новогодние вечеринки

В организациях, которые планируют незаконные праздники, проведут рейды

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Губернатору поступила информация о подпольных вечеринках

Губернатору поступила информация о подпольных вечеринках

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В НСО пройдут рейды по подпольным вечеринкам

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что если кто-то из государственных служащих пойдет на подпольную новогоднюю вечеринку, то к нему применят серьезные меры наказания.

— До меня доходят сигналы, что некоторые наши учреждения общепита и развлекательные организации планируют организовывать подпольные новогодние вечеринки. Такие предприниматели облегчат работу надзорных органов: Роспотребнадзора, Минпромторга, МВД. Обращаюсь ко всем моим коллегам по органам власти. Мы две недели назад обсуждали, чтобы мы в первую очередь демонстрировали соблюдение всех необходимых мероприятий. Заранее предупреждаю, если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадется на незаконной вечеринке, то последствия будут очень негативные, вплоть до увольнения сотрудника, — заявил губернатор на оперативном совещании 14 декабря.

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Андрей Травников поручил собирать информацию о подпольных вечеринках, чтобы провести адресные проверки.

В конце ноября в Новосибирске прошло модное мероприятие, которое поддержало Министерство культуры. За это губернатор раскритиковал работу ведомства. 10 декабря стало известно, что министр культуры НСО Наталья Ярославцева ушла на больничный.

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госслужащиеправительство НСОкоронавирус
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