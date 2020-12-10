Анатолий Локоть пообещал купить новую технику для уборки снега. Но не в этом году

Мэр Новосибирска пообещал купить новую технику для уборки тротуаров
В следующем году для Новосибирска планируют закупить новую снегоуборочную технику. Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть во время пресс-конференции
— Планируем приобрести от 15 до 20 единиц. Это будет универсальная техника, которая позволит работать и весной, и зимой.
На покупку, по его словам, выделят 50 миллионов рублей из городского бюджета. Их потратят на малые погрузчики, которые смогут убирать снег с тротуаров и пешеходных зон.
Накануне, 9 декабря, у площади Энергетиков автомобилисты заметили ледяные бугры на дорогах. В мэрии объяснили, когда их уберут.
В начале декабря Анатолий Локоть ответил на вопросы читателей в прямом эфире НГС. Он рассказал, когда подготовят документы на ремонт Коммунального моста, и объяснил, почему на дорогах города так грязно.