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Анатолий Локоть пообещал купить новую технику для уборки снега. Но не в этом году

На обновление парка техники потратят 50 миллионов рублей

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Из бюджета мэрии хотят выделить около <nobr class="_">50 млн</nobr> рублей

Из бюджета мэрии хотят выделить около 50 млн рублей

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Мэр Новосибирска пообещал купить новую технику для уборки тротуаров

В следующем году для Новосибирска планируют закупить новую снегоуборочную технику. Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть во время пресс-конференции 10 декабря:

— Планируем приобрести от 15 до 20 единиц. Это будет универсальная техника, которая позволит работать и весной, и зимой.

На покупку, по его словам, выделят 50 миллионов рублей из городского бюджета. Их потратят на малые погрузчики, которые смогут убирать снег с тротуаров и пешеходных зон.

Накануне, 9 декабря, у площади Энергетиков автомобилисты заметили ледяные бугры на дорогах. В мэрии объяснили, когда их уберут.

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В начале декабря Анатолий Локоть ответил на вопросы читателей в прямом эфире НГС. Он рассказал, когда подготовят документы на ремонт Коммунального моста, и объяснил, почему на дорогах города так грязно.

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техникауборка снегамэрия
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