Мэр объяснил, почему на дорогах и тротуарах в Новосибирске так грязно

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему на дорогах и тротуарах города так грязно. Он ответил на вопрос во время прямого эфира в Instagram. Он рассказал, что сейчас выпало слишком мало снега, чтобы техника могла убрать реагенты с грязью.

— Загрязненность связана с погодными условиями и количеством снега. Мы высыпаем реагенты, но не убираем их. Обычно это делается вместе со снегом. Поэтому грязь больше связана с погодой, — рассказал Анатолий Локоть.

При этом он добавил, что используемые реагенты позволяют избежать большого количества пыли весной.