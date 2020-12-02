Мэр объяснил, почему на дорогах и тротуарах в Новосибирске так грязно

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему на дорогах и тротуарах города так грязно. Он ответил на вопрос во время прямого эфира в Instagram. Он рассказал, что сейчас выпало слишком мало снега, чтобы техника могла убрать реагенты с грязью.
— Загрязненность связана с погодными условиями и количеством снега. Мы высыпаем реагенты, но не убираем их. Обычно это делается вместе со снегом. Поэтому грязь больше связана с погодой, — рассказал Анатолий Локоть.
При этом он добавил, что используемые реагенты позволяют избежать большого количества пыли весной.
— После определенных дискуссий были проведены исследования серьезные, откуда у нас загрязненность пылью. Оказалось, что из-за песко-соляной смеси. Полностью отказались от нее. Сейчас используются три реагента. Смесь отсева дробления горных пород с солью, классический «Бионорд» и двухфазный реагент — смесь жидкого «Бионорда» с твердыми компонентами, — добавил мэр. — Есть плюсы и минусы у каждого. Отсев крупнее песка, он не превращается в пыль, поэтому видим улучшение в весенний период.
Анатолий Локоть считает, что критика в сторону «Бионорда» по большей части необоснованна:
— Пыль, грязь на лобовом стекле — это не из-за этого. А всякая соль для кожи обуви вредна. Эффективность работы «Бионорда» доказана. Мы решили вопросы в первую очередь с пылью. И мы не используем его для обработки тротуаров.
Сейчас в нашем аккаунте Instagram идет прямой эфир с Анатолием Локтем. Присоединяйтесь и задавайте свои вопросы. Текстовую трансляцию вы можете прочитать здесь.