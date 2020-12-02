Разбитые дороги, темные улицы и планы на 2021-й: мэр ответил на вопросы новосибирцев (прямой эфир)

— Чем этой осенью посыпали дороги?

— Сегодня каждый второй новосибирец имеет автомобиль, поэтому тема, конечно, актуальна. Состояние дорожной отрасли — один из важных вопросов содержания в Новосибирске. Напоминаю, что после дискуссий с общественностью были проведены исследования на тему того, откуда у нас в городе пыль. Был сделан вывод о том, что это из-за песко-соляной смеси. От нее мы отказались. Используем три смеси: отсев дроблений, твердый реагент «Бионорд», жидкий двухфазный компонент — смесь «Бионорда» с гранулами. Есть плюсы и минусы у каждого из вариантов. Отсев крупнее песка и не превращается в пыль, поэтому весной мы видим определенные улучшения.

Пыль отчасти связана с погодными условиями. Мы сыплем реагенты, чтобы бороться с гололедом. Но мы не убираем. Не используем пылесосы, просто сметаем — отсюда эта неопрятность. То есть это больше связано с погодой.

Есть минусы и у отсева. Гранулы мешают, впиваются в подошву, но определенные улучшения мы чувствуем.

Что касается «Бионорда» — его используют многие регионы. Он эффективно топит снег, совсем эффективно работает с жидким «Бионордом». Его можно легко дозировать во время обработки и экономить расход во время зимнего использования.

Вообще, любые смеси плохо сказываются на обуви, но других вариантов нет.