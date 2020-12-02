Разбитые дороги, темные улицы и планы на 2021-й: мэр ответил на вопросы новосибирцев (прямой эфир)

Состояние дорог Новосибирска
— Чем этой осенью посыпали дороги?
— Сегодня каждый второй новосибирец имеет автомобиль, поэтому тема, конечно, актуальна. Состояние дорожной отрасли — один из важных вопросов содержания в Новосибирске. Напоминаю, что после дискуссий с общественностью были проведены исследования на тему того, откуда у нас в городе пыль. Был сделан вывод о том, что это из-за песко-соляной смеси. От нее мы отказались. Используем три смеси: отсев дроблений, твердый реагент «Бионорд», жидкий двухфазный компонент — смесь «Бионорда» с гранулами. Есть плюсы и минусы у каждого из вариантов. Отсев крупнее песка и не превращается в пыль, поэтому весной мы видим определенные улучшения.
Пыль отчасти связана с погодными условиями. Мы сыплем реагенты, чтобы бороться с гололедом. Но мы не убираем. Не используем пылесосы, просто сметаем — отсюда эта неопрятность. То есть это больше связано с погодой.
Есть минусы и у отсева. Гранулы мешают, впиваются в подошву, но определенные улучшения мы чувствуем.
Что касается «Бионорда» — его используют многие регионы. Он эффективно топит снег, совсем эффективно работает с жидким «Бионордом». Его можно легко дозировать во время обработки и экономить расход во время зимнего использования.
Вообще, любые смеси плохо сказываются на обуви, но других вариантов нет.
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— Всё больше и больше городов переходят к «Бионорду». Он, конечно, дороже, но по расходованию в сравнении с песко-соляной смеси его нужно меньше.
— А может, увеличить число техники?
— Интенсивность движения очень высокая, мы ставим задачу в зимний период содержать дороги до асфальта, чтобы не было шансов для возникновения ДТП.
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— Если мы будем использовать соль, она тоже будет оставаться на обуви. Но эффективность работы «Бионорда» показала себя. Я повторюсь: есть плюсы, есть минусы. Но мы в первую очередь решили вопрос с пылью. Пыли стало меньше в этом году.
Теперь «Бионордом» будем работать не только на правом, но и на левом берегу. Но только для проезжей части. Для тротуаров — песок.
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По Коммунальному мосту
— Как ездить автомобилистам по мосту, где ведется ремонт?
— Состояние проезжей части моста, конечно, критическое. Сейчас мы занимаемся поддерживающим ремонтом, горячую смесь не применяем, холодную — тоже. Приобрели более дорогую мастику. Но она эффективна только при локальном ямочном ремонте. Если говорить о мосте, то там нужно ремонтировать всё. Проектно-сметная документация готовится, будет готова к следующему сезону. У нас есть мысли, за счет каких средств приступить к ремонту Коммунального моста.
Планов закрыть движение у нас нет. Конечно, ремонт будет создавать трудности, но мы рассчитываем на понимание новосибирцев.
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О дефиците бюджета
— Откуда взялся дефицит бюджета? Сколько миллионов не хватает?
— Доходная часть пополняется за счет федеральных программ — строительство детсадов, школ, БКД. У нас есть обязательная часть бюджета расходной части — это зарплата, образовательные учреждения. 70% - это защищенные статьи расходов.
Если посчитать, на развитие Новосибирска остается не так много — это 4 млрд. Мы будем заниматься строительством дорожной развязки к ЛДС, строительство двух школ и трех детсадов — всё это будет. Но в остальном, приходится залезать в кредиты, чтобы не останавливать развитие города.
Почему это произошло? Федеральное законодательство изменилось, я об этом уже говорил. Раньше мы гордились тем, что малый бизнес так активно развивается в городе, но сейчас во время пандемии он оказался уязвим. И плюс федеральные законы. Исчез налог на вмененный доход. Потери только от этого — около 1-1,5 млрд рублей.
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— Дефицит - не новая история. В 2015 году мы ощутили это, когда срезали НДФЛ. Ситуация сегодня такая — она достаточно напряженная.
Бюджет следующего года меньше этого примерно на 2 млрд. Надеемся, что за счет участия в федеральных программах наполняемость бюджета вырастет.
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— Я бы не сказал, что мы будем экономить на дорогах. Просто будем в них направлять меньше средств. Состояние дорог в городе продиктовано хронической недофинансированностью. Программа "Безопасные и качественные дороги" была как раз и создана президентом, чтобы помочь региональным дорогам. И мы этим пользуемся.
Пока мы работаем в тех рамках, которые нам доступны.
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Автопарк мэрии
— Мне бы хотелось развеять миф, который был раздут. Автопарк не превышает 70 единиц, при этом за год сократили его на 11 машин. Часть чиновников пересадили на такси. Не хочется мне лукавить, мне кажется неверным высказывание о том, чтобы всех пересадить на такси. Если мы хотим, чтобы вопросы мэрией решались быстро, чтобы чиновники прибывали на место аварий быстро, то определенный штат авто должен сохраниться.
В 2014 году я начал с себя. Тогда я понял, что две "Ауди", доставшиеся мне от предыдущего мэра, — непозволительная роскошь. Они были реализованы.
Также напомню, мы выделяем часть машин врачам, чтобы мы могли их возить к ковидным больным. А после рабочего дня, машины подвергаются обработке.
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— Оцените как автомобилист качество дорог.
— Я могу оценить. Раз в неделю я обязательно сажусь за руль, слежу за качеством дорог. Основную проблему дорожной отрасли я уже назвал. Повторю: пока финансов в достаточной мере, чтобы восстанавливать дороги, нет
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Расширение дорог до Родников и Снегирей
— Возможностей расширять дорогу на Богдана Хмельницкого нет. Рубить лес? Это я считаю неправильным. Есть еще объезд через Мочищенское шоссе, но это больше для жителей шестого микрорайона.
В прошлом году мы соединили перемычкой Фадеева с Гребенщикова. В этом году мы планируем улучшить этот переезд, чтобы он работал с большей нагрузкой. Расширять тоже не можем, там поджимают многоэтажные дома. А вот решить вопрос кардинально — продолжая улицу Колонды — возможно. Сегодня ведется реконструкция выезда из Новосибирска по улице Кедровой. Первый этап мы сдали в этом году, начали уже ремонтные работы.
Совсем кардинально решится вопрос, когда Красный проспект продлят через старый Аэропорт. По году не могу сказать, т.к не решен вопрос застройки этой части. Там есть ограничения из-за аэропорта, но в генплане это есть.
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О "Новомарусино"
— К любым протестам я отношусь критично. Они не позволяют решить проблемы, но позволяют высветить. Сейчас в городе около 50 проблемных объектов. Проблемы острые, я их остроту регулярно чувствую на встречах с дольщиками. В прошлом году ввели 6 долгостроев, в том числе на Тульской. Помните голодовку дольщиков Тульской? В итоге, проблема решилась, но не благодаря голодовке.
Сегодня этим активно занимается министерство, это как раз полномочия федеральных органов. Есть фонд, который образован для решения вопросов по улице Большой. Там зависли и деньги мэрии. Сегодня мы объединили усилия, стараемся решить вопрос. По последней информации, решать вопрос будут в следующем году
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Монтаж тротуаров
— Такое ощущение, что тротуарами не занимались в Новосибирске с советских времен. На первом плане всегда стояло дорожное полотно. После того как начала действовать программа "БКД", начали обращать внимания на тротуары. Была введена и местная, городская программа, которая постепенно позволила заниматься тротуарами.
Сейчас работы по "БКД" не проводятся без того, чтобы не привести в порядок и тротуары. Но накопившиеся проблемы таковы, что за один сезон их решить не удастся. Но понимание последовательности, этапности, на мой взгляд, залог приведения в порядок всех дорог.
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Станут ли снегопады неожиданностью?
— Есть места, над которыми стоит продолжать работать. Думаю, что об этом мы поговорим еще в следующей раз, т.к ряд решений будут работать со следующего года.
Но мы готовимся к самым тяжелым снегопадом, привели в порядок технику. В этом году новую технику не покупали, поскольку нет средств в бюджете. Это одна из тех статей, на которую не хватило денег.
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Стройка на Красноярской
— Диалог с жителями ведется, создана рабочая группа по моему поручению. Кто-то не согласен, считает, что формат диалога не подходит. Но я напомню, что ранее решался вопрос ликвидации опасного объекта — шоколадной фабрики, а не стройки. За счет бюджета такой вопрос решать не удавалось, только с привлечением частных инвестиций.
Застройщик открыт для переговоров, он готов учитывать пожелания жителей. Это место я хорошо знаю, я там прожил 20 лет. Но в городе немало таких мест, которые надо приводить в порядок. Я призываю жителей Красноярской и прилегающих домов: давайте разговаривать.
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— Могут ли приостановить стройку?
— Самое важное — это повышение комфорта проживания. И этот вопрос можно решить, я уверен.
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Незаконные ларьки
— С одной стороны, незаконная торговля не украшает город. Всю аргументацию повторять не буду, но борьба с нестационарными, незаконными объектами ведется уже несколько лет. Правоохранительные органы нам помогают.
Но есть и обратная сторона — защитники малого бизнеса. Летом я услышал, что вместо того, чтбы поддерживать малый бизнес в пандемию, мы всё сносим. Яркий пример: Заельцовский район, на клумбе у жилого дома там возводили ларек. Поинтересовался: "Что это?". Оказалось, там будут печь тандыр. Я представил, сколько это будет дыма. И сейчас в судах идёт решение по этому объекту.
Вообще, если будет коллективное решение собственников дома, нам будет проще. Что касается Маркса, то там ларьки появились на придомовой территории. Но там не все с нами согласны по сносу этих объектов, видимо, есть защитники этих ларьков.
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Об уродующих заборах
— Можно ли где-то не ставить заборы? Например, в центре, где они уродуют облик города.
— ГОСТ - это закон. он пишется, чтобы неукоснительно его соблюдали. Поэтому при ремонте мы вынуждены выполнять эти требования. А по ГОСТу территория у переходов — там должен быть установлен забор. Нам может, и самим не нравится, но есть требования и их нужно исполнять.
Я слышал претензии, в том числе на вашем портале, что якобы кто-то на этом греет руки. Но это требования ГОСТа не более.
— Можно ли обойти предписания по установке ограждений?
— Это невозможно. Все ограждения устанавливаются по документации, разработанной по ГОСТу.
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Ключ-Камышенское плато
— Пока строители туда неохотно идут. Есть непростые вопросы по подключению коммуникаций, да и дорожная инфраструктура там не особо развита. Но перспективы есть.
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Детсад и школа у "Европейского берега"
— Мы подали заявку, чтобы за счет федерального финансирования достроить эти объекты. К сожалению, я уже сказал, на следующий год у нас запланированы 2 новых детсада. Для сравнения, в прошлом году мы построили 10. Но я надеюсь, что средства для реализации программы увеличатся.
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— По "Матрешкиному двору". Там площадка зарезервирована под стройку спортобъекта, я разговаривал с застройщиком. Скажем прямо: спортивного объекта действительно не хватает ребятишкам. Ждать федеральных вливаний для строительства объекта придется долго, значит нужно использовать частные средства.
Я специально выехал посмотреть туда и понял, торговых центров там тоже нет. Есть разрозненная торговая инфраструктура. Но это не всегда и не всем удобно. Я бы сходу не отметал, будем разговаривать с жителями, искать оптимальное решение.
— Когда будет принято решение?
— Конкретных сроков нет.
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Об утренниках в детсадах
— Утренники разрешены, но не всеобщие. И прямо скажем: без родителей. Оно принято специально для того, чтобы не лишать детей новогоднего праздника. Собрать весь детский сад и школу — это не разрешается, но провести в отдельном классе или группе — это можно.
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Доверяет ли мэр статистике по ковиду?
— У меня нет причин не доверять официальной статистике. Да, мы вышли на плато. Были приведены цифры динамики, она высокая, но по крайней мере не движется дальше. Количество выздоровевших тоже обнадёживает. У меня нет полномочий делать выводы, это вывод Роспотребнадзора — мы вышли на плато.
— А Вы переболели ковидом?
— Нет, говорю открыто — я не болел. Нужно просто следить, быть дисциплинированным и соблюдать требования Роспотребнадзора.
В мэрии болеет много сотрудников. Я тоже чувствую эту волну по мэрии, видимо, мы прошли этот пик. Точно по цифрам не могу сказать.
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Станет ли 31 декабря выходным?
— У мэрии нет таких полномочий. Сотрудники мэрии продолжают работать и в выходные дни. Они работают и в Новогоднюю ночь, и 1 января. Конечно, не все, составляем дежурства.
Чтобы был праздник для новосибирцев, мэрия и мэр должны работать.
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На этом мы завершаем онлайн-трансляцию. Спасибо, что были этот час с нами!
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