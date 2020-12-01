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Анатолий Локоть ответит на вопросы читателей НГС в прямом эфире. Задайте свой!

О чём бы вы спросили мэра Новосибирска?

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Мэр расскажет о ситуации в Новосибирске и выскажется на проблемные темы, которые беспокоят горожан

Мэр расскажет о ситуации в Новосибирске и выскажется на проблемные темы, которые беспокоят горожан

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Мэр Новосибирска ответит на вопросы горожан в прямом эфире

В среду, 2 декабря, Анатолий Локоть выйдет в прямой эфир нашего Instagram, чтобы ответить на вопросы жителей Новосибирска. Как Новосибирск готовится к встрече Нового года? Когда поставят главную елку? Чем посыпают улицы города, что снег превращается в грязную кашу? И как дефицит бюджетных средств в 2021 году отразится на благоустройстве и дорогах? Все эти темы мы обсудим в прямом эфире. Начало — в 16:00.

Вам есть о чем спросить градоначальника?

На прошлой неделе Анатолий Локоть объяснил неоднозначную форму катка перед оперным — до этого в шоу «Вечерний Ургант» новосибирскому катку даже посвятили ироничную песню.

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Анатолий Локотьгородские проблемымэр
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