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Тема дняНовая справка для водителей с 1 января 2021 года

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Дорога у площади Энергетиков покрылась ледяными буграми — смотрите, как это выглядит

Лед на улице не убирали почти сутки. Мы узнали, когда здесь наведут порядок

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Так дорога выглядела сегодня в районе полудня

Так дорога выглядела сегодня в районе полудня

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Дорога у площади Энергетиков в Новосибирске покрылась буграми изо льда и снега. Автомобилисты рассказывают, что проезжая часть испортилась после недавнего снегопада.

Новосибирец Александр Рысев снял на видео, в каком состоянии находится дорога. По ней действительно сложно ехать:

В мэрии объяснили, откуда появились кочки и когда их уберут.

— Из-за сужения дороги на время строительства четвертого моста потоки и скорость движения на этом участке сокращаются. Кочкарник (наледь. — Прим. ред.) образуется во время медленного движения или стояния транспорта, потому что с автомобилей капает теплая вода на землю. Кочкарник не может находиться на проезжей части длительное время, мы постоянно его убираем, когда есть возможность зайти туда с техникой, — объяснил Юрий Сердюк, начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска.

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Он уточнил, что участок чистят ночью, когда на дорогах мало машин. Там работает специальная техника, на магистраль сыпят противогололедный материал.

— Мы это место отметили. ДЭУ-3 работало там прошлой ночью, и следующей обязательно будет устранять этот недостаток, — пообещал глава управления автомобильных дорог.

Накануне, 8 декабря, из-за погоды пробки в городе начали собираться уже в обед. Вечером в час пик они достигли 10 баллов.

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ледуборка улицдороги
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