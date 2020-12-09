Дорога у площади Энергетиков покрылась ледяными буграми — смотрите, как это выглядит

В мэрии объяснили, откуда появились кочки и когда их уберут.



— Из-за сужения дороги на время строительства четвертого моста потоки и скорость движения на этом участке сокращаются. Кочкарник (наледь. — Прим. ред.) образуется во время медленного движения или стояния транспорта, потому что с автомобилей капает теплая вода на землю. Кочкарник не может находиться на проезжей части длительное время, мы постоянно его убираем, когда есть возможность зайти туда с техникой, — объяснил Юрий Сердюк, начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска.