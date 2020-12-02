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Тема дняМэр Локоть отвечает на вопросы НГС (прямой эфир)

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«Нужно ремонтировать всё»: Анатолий Локоть рассказал, когда подготовят проектные документы для Коммунального моста

Мэр назвал состояние покрытия критическим

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Сейчас в городе занимаются поддерживающим ремонтом моста

Сейчас в городе занимаются поддерживающим ремонтом моста

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В Новосибирске готовят проект ремонта Коммунального моста

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о том, когда будет готов проект ремонта Коммунального моста.

— Состояние проезжей части моста, конечно, критическое. Сейчас мы занимаемся поддерживающим ремонтом, горячую смесь не применяем, холодную тоже. Приобрели более дорогую мастику. Но она эффективна только при локальном ямочном ремонте. Если говорить о мосте, то там нужно ремонтировать всё. Проектно-сметная документация готовится, будет готова к следующему сезону. У нас есть мысли, за счет каких средств приступить к ремонту Коммунального моста, — сообщил глава города в прямом эфире НГС в Instagram.

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При этом перекрывать движение на мосту не планируют, однако из-за ремонта у новосибирцев могут возникнуть трудности.

Накануне стало известно, что власти города отказались от строительства надземного перехода рядом с Коммунальным мостом. Такое решение приняли для экономии средств.

Сейчас в нашем Instagram идет прямой эфир с Анатолием Локтем. Присоединяйтесь и задавайте свои вопросы. Текстовую трансляцию вы можете прочитать здесь.

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