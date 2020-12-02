«Нужно ремонтировать всё»: Анатолий Локоть рассказал, когда подготовят проектные документы для Коммунального моста

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о том, когда будет готов проект ремонта Коммунального моста.

— Состояние проезжей части моста, конечно, критическое. Сейчас мы занимаемся поддерживающим ремонтом, горячую смесь не применяем, холодную тоже. Приобрели более дорогую мастику. Но она эффективна только при локальном ямочном ремонте. Если говорить о мосте, то там нужно ремонтировать всё. Проектно-сметная документация готовится, будет готова к следующему сезону. У нас есть мысли, за счет каких средств приступить к ремонту Коммунального моста, — сообщил глава города в прямом эфире НГС в Instagram.