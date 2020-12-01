«Решили сэкономить»: власти Новосибирска отказались от строительства надземного перехода на площади Лыщинского

В Новосибирске отказались от строительства перехода на площади Лыщинского
Власти Новосибирска отказались от строительства надземного пешеходного перехода на площади Лыщинского, который бы соединил проспект Карла Маркса, улицы Блюхера и Немировича-Данченко. Такое решение приняли из-за его высокой стоимости.
— Было много споров, прежде всего насчет пешеходного моста. Его предполагалось сделать, он должен был соединить пешеходную дорожку, вписаться в эту развязку и обеспечить проход пешеходов к ЛДС. Но это дорогостоящий объект, оценивался он примерно в 300 миллионов рублей. Учитывая серьезные сложности с бюджетом, решили сэкономить эти 300 миллионов, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время выездного совещания.
На площади Лыщинского сделают островок безопасности, установят новые светофоры и другие объекты.
— Мы выполняем реконструкцию площади Лыщинского и подъездных дорог — улицы Блюхера, проспекта Карла Маркса, улиц Немировича-Данченко и Горской. В процентном отношении выполнено порядка 40%. Уширение улицы Блюхера выполнено на 280 м, на Карла Маркса установлен бордюр и выполнен выравнивающий слой, заасфальтированы тротуары. На Немировича-Данченко выполняли работы уже по участку уширения, чтобы сбросить движение по новой схеме и дать себе фронт работы на островке безопасности. Он будет раза в три больше существующего, — рассказал первый заместитель генерального директора ООО «Дорсибплюс», которое занимается работами на площади, Дмитрий Харланов.
По словам Анатолия Локтя, в реконструкцию площади уже вложили около 700 миллионов рублей. В этом районе отремонтировали часть дорог и заменили теплотрассу. Работы идут в срок, их планируют закончить в следующем году.
В прошлом году директор сибирского Центра содействия архитектуре Татьяна Иванова рассказала, какие есть минусы у дорогостоящего перехода на площади Лыщинского.
На строительство дорог к новой ледовой арене выделили почти полмиллиарда рублей. В конце сентября власти рассказали, какие работы выполняют на площади и когда их планируют завершить. Посмотрите, как тогда выглядел этот участок.