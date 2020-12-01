«Решили сэкономить»: власти Новосибирска отказались от строительства надземного перехода на площади Лыщинского

Власти Новосибирска отказались от строительства надземного пешеходного перехода на площади Лыщинского, который бы соединил проспект Карла Маркса, улицы Блюхера и Немировича-Данченко. Такое решение приняли из-за его высокой стоимости.

— Было много споров, прежде всего насчет пешеходного моста. Его предполагалось сделать, он должен был соединить пешеходную дорожку, вписаться в эту развязку и обеспечить проход пешеходов к ЛДС. Но это дорогостоящий объект, оценивался он примерно в 300 миллионов рублей. Учитывая серьезные сложности с бюджетом, решили сэкономить эти 300 миллионов, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время выездного совещания.