Не более 50 человек в зале: какие еще ограничения приняли в Новосибирской области для новогодних корпоративов

Сегодня, 30 ноября, правительство Новосибирской области одобрило ряд требований к проведению новогодних праздников в период ограничений по коронавирусу.

— В срок до 15 января 2021 года допускается проведение новогодних утренников, корпоративных банкетов и других подобных мероприятий. При этом количество присутствующих в зале обслуживания ограничено и исчисляется исходя из расчета один посетитель на четыре квадратных метра, но не более 50 человек, — объяснил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.