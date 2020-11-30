Не более 50 человек в зале: какие еще ограничения приняли в Новосибирской области для новогодних корпоративов

Власти НСО назвали условия проведения новогодних корпоративов
Сегодня, 30 ноября, правительство Новосибирской области одобрило ряд требований к проведению новогодних праздников в период ограничений по коронавирусу.
— В срок до 15 января 2021 года допускается проведение новогодних утренников, корпоративных банкетов и других подобных мероприятий. При этом количество присутствующих в зале обслуживания ограничено и исчисляется исходя из расчета один посетитель на четыре квадратных метра, но не более 50 человек, — объяснил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.
Также новогодние корпоративы и банкеты должны завершаться не позднее 00:00 и начинаться не ранее 08:00. Остается обязательным условием размещение столов с соблюдением дистанцирования — на расстоянии не менее 1,5 метра. При этом оказание услуг общественного питания по доставке заказов и обслуживание навынос по-прежнему не ограничены, в том числе и по времени.
Напомним, сегодня стало известно, что режим повышенной готовности планируют продлить еще на три месяца — до 31 марта 2021 года. Ранее в мэрии Новосибирска заявили, что не планируют массовых мероприятий к Новому году — город останется без праздничных открытий елок и катков.
В регионе уже действуют ограничения в работе организаций общественного питания — они не могут работать после 00:00 и до 08:00 часов. Также с 16 ноября в Новосибирской области не работают кинотеатры и фуд-корты, расположенные в ТЦ и ТРЦ.