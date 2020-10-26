В Новосибирской области начало действовать новое ограничение из-за коронавируса — публикуем документ

В понедельник, 26 октября , в Новосибирской области начало действовать новое ограничение из-за коронавируса. Теперь заведениям общепита нельзя работать с 00:00 до 08:00 часов.

Соответствующее постановление появилось сегодня, 26 октября , на сайте правительства области. Под ограничение не попадают службы доставки и заведения, которые работают навынос. Правило касается только заведений, в которых собираются люди.