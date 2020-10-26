В Новосибирской области начало действовать новое ограничение из-за коронавируса — публикуем документ

Общепиту в НСО запретили работать по ночам
В понедельник,
Соответствующее постановление появилось сегодня,
Также в пятом пункте перечислены правила, которые действовали в прежней редакции постановления. В нем говорилось, что столики внутри кафе, баров и ресторанов должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 метра. Также в заведениях нельзя проводить массовые мероприятия.
О том, что новое ограничение будет введено, стало известно неделю назад.
— Штаб принял решение ограничить работу организаций общественного питания и ночных клубов — они не будут работать с 24:00 и до 08:00, за исключением заведений общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах, — сообщили тогда в пресс-службе губернатора и правительства области.
Впервые ограничение на работу общепита в НСО ввели 28 марта — заведениям разрешили только торговать навынос. Часть ограничений с общепита сняли только летом — ресторанам и кафе позволили открыть летние веранды
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