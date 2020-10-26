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В Новосибирской области начало действовать новое ограничение из-за коронавируса — публикуем документ

Новые правила касаются общепита — их анонсировали на прошлой неделе

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Теперь заведениям нельзя работать по ночам

Теперь заведениям нельзя работать по ночам

Общепиту в НСО запретили работать по ночам

В понедельник, 26 октября, в Новосибирской области начало действовать новое ограничение из-за коронавируса. Теперь заведениям общепита нельзя работать с 00:00 до 08:00 часов.

Соответствующее постановление появилось сегодня, 26 октября, на сайте правительства области. Под ограничение не попадают службы доставки и заведения, которые работают навынос. Правило касается только заведений, в которых собираются люди.

Также в пятом пункте перечислены правила, которые действовали в прежней редакции постановления. В нем говорилось, что столики внутри кафе, баров и ресторанов должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 метра. Также в заведениях нельзя проводить массовые мероприятия.

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О том, что новое ограничение будет введено, стало известно неделю назад.

— Штаб принял решение ограничить работу организаций общественного питания и ночных клубов — они не будут работать с 24:00 и до 08:00, за исключением заведений общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах, — сообщили тогда в пресс-службе губернатора и правительства области.

Впервые ограничение на работу общепита в НСО ввели 28 марта — заведениям разрешили только торговать навынос. Часть ограничений с общепита сняли только летом — ресторанам и кафе позволили открыть летние веранды 6 июля. После этого, с 10 августа, на заседании правительства губернатор принял решение по возобновлению работы предприятий общественного питания, в том числе и в залах.

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COVID-19карантинкоронавирус в Новосибирске
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