Правительство НСО приняло постановление о новых ограничениях из-за коронавируса

Правительство НСО одобрило новые ограничения из-за коронавируса
Правительство Новосибирской области одобрило введение новых ограничений из-за распространения коронавируса. В понедельник, 9 ноября, их анонсировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Сегодня документ приняли.
— Так, предлагается приостановить работу кинотеатров, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах и комплексах. Приостановить оказание услуг общественного питания на фуд-кортах в торговых и торгово-развлекательных центрах, — озвучили предложение на заседании правительства Новосибирской области.
Также работодателям региона рекомендовали отправить на дистанционную работу минимум 30% штата.
Документ был в итоге одобрен. Ограничения вступают в силу с 16 ноября. Также в Новосибирской области до 31 декабря продолжает действовать режим повышенной готовности.
Вчера в России был установлен очередной антирекорд по количеству умерших от коронавирусной инфекции — 439 случаев за сутки. Такие данные предоставил федеральный оперштаб. Но статистика оперативного штаба, как правило, отличается от итоговых данных о смертности пациентов с COVID-19, которые предоставляет Росстат. Неделей раньше ведомство опубликовало статистику за сентябрь: за полгода с начала эпидемии Росстат насчитал