Правительство НСО приняло постановление о новых ограничениях из-за коронавируса

Также работодателям региона рекомендовали отправить на дистанционную работу минимум 30% штата.

Документ был в итоге одобрен. Ограничения вступают в силу с 16 ноября. Также в Новосибирской области до 31 декабря продолжает действовать режим повышенной готовности.