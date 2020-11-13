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Правительство НСО приняло постановление о новых ограничениях из-за коронавируса

Изменения начнут действовать с 16 ноября

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Сейчас ограничения коснулись только фуд-кортов&nbsp;

Сейчас ограничения коснулись только фуд-кортов 

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Правительство НСО одобрило новые ограничения из-за коронавируса

Правительство Новосибирской области одобрило введение новых ограничений из-за распространения коронавируса. В понедельник, 9 ноября, их анонсировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Сегодня документ приняли.

— Так, предлагается приостановить работу кинотеатров, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах и комплексах. Приостановить оказание услуг общественного питания на фуд-кортах в торговых и торгово-развлекательных центрах, — озвучили предложение на заседании правительства Новосибирской области.

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Также работодателям региона рекомендовали отправить на дистанционную работу минимум 30% штата.

Документ был в итоге одобрен. Ограничения вступают в силу с 16 ноября. Также в Новосибирской области до 31 декабря продолжает действовать режим повышенной готовности.

Вчера в России был установлен очередной антирекорд по количеству умерших от коронавирусной инфекции — 439 случаев за сутки. Такие данные предоставил федеральный оперштаб. Но статистика оперативного штаба, как правило, отличается от итоговых данных о смертности пациентов с COVID-19, которые предоставляет Росстат. Неделей раньше ведомство опубликовало статистику за сентябрь: за полгода с начала эпидемии Росстат насчитал 55 671 умершего с диагнозом «COVID-19». В то же время, по данным оперштаба и Роспотребнадзора, на 30 сентября в России было в общей сложности 20 722 летальных исхода от коронавирусной инфекции. Мы изучили данные ведомств, чтобы разобраться, для скольких пациентов на самом деле COVID-19 оказался смертелен.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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