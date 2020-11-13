Росстат посчитал ковидные смерти в России. Их больше, чем в официальных сводках

Данные Роспотребнадзора обновляются каждый день и включают суточное число смертей, а также нарастающий итог с начала эпидемии. Чтобы определить итоговые данные за месяц, мы брали данные за первое число каждого месяца и вычитали статистику за предыдущий. Получилось, что по данным Роспотребнадзора (которые также использует оперштаб, но публикует их днем раньше) в марте от COVID-19 скончались 17 человек, в апреле — 1056, в мае — 3620, в июне — 4627, в июле — 4643, в августе — 3213, в сентябре — 3546. В октябре от коронавирусной инфекции, по информации ведомства, умерли 7268 человек, но мы не будем использовать эти данные, поскольку статистики Росстата за октябрь пока нет — она появится не раньше декабря.

— Формирование информации о смертности требует времени на обработку данных: ввод исходных данных в программное обеспечение, расчет показателей, формирование сводных таблиц, а также корректировка причин смерти на основании окончательных медицинских свидетельств, — говорят в Росстате.