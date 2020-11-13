Росстат посчитал ковидные смерти в России. Их больше, чем в официальных сводках

Вчера в России был установлен очередной антирекорд по количеству умерших от коронавирусной инфекции — 439 случаев за сутки. Такие данные предоставил федеральный оперштаб. Но статистика оперативного штаба, как правило, отличается от итоговых данных о смертности пациентов с COVID-19, которые предоставляет Росстат. Неделей раньше ведомство опубликовало статистику за сентябрь: за полгода с начала эпидемии Росстат насчитал
Данные Роспотребнадзора обновляются каждый день и включают суточное число смертей, а также нарастающий итог с начала эпидемии. Чтобы определить итоговые данные за месяц, мы брали данные за первое число каждого месяца и вычитали статистику за предыдущий. Получилось, что по данным Роспотребнадзора (которые также использует оперштаб, но публикует их днем раньше) в марте от COVID-19 скончались 17 человек, в апреле — 1056, в мае — 3620, в июне — 4627, в июле — 4643, в августе — 3213, в сентябре — 3546. В октябре от коронавирусной инфекции, по информации ведомства, умерли 7268 человек, но мы не будем использовать эти данные, поскольку статистики Росстата за октябрь пока нет — она появится не раньше декабря.
— Формирование информации о смертности требует времени на обработку данных: ввод исходных данных в программное обеспечение, расчет показателей, формирование сводных таблиц, а также корректировка причин смерти на основании окончательных медицинских свидетельств, — говорят в Росстате.
На инфографике представлены данные Росстата о пациентах, основной причиной смерти которых был COVID-19 с идентифицированным вирусом: таких случаев
Также Росстат учитывает пациентов, которые умерли не от коронавирусной инфекции, а от других болезней, но при этом были заражены. Эти случаи тоже разделены на две группы. У 7350 человек COVID-19 не являлся основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Еще у
Оказал COVID-19 влияние на развитие смертельных осложнений или нет, решает врач, он делает соответствующую отметку в свидетельстве о смерти. Причиной смерти может оказаться, например, инфаркт, язвенное кровотечение и так далее. Смертью от коронавируса это не будет считаться, если у человека не было связанных с COVID-19 смертельных осложнений, таких как острый респираторный дистресс-синдром или тромбоэмболия. Но инфаркт может произойти и из-за этих осложнений — и это будет значить, что коронавирус имел влияние.
Примерно так будет выглядеть свидетельство о смерти человека, который лечился дома от COVID-19, потом поступил в больницу с язвенным кровотечением, в результате которого скончался. Поэтому COVID-19 указан в пункте II — «Прочие важные состояния». Если же пациент умрет от коронавирусной инфекции, то COVID-19 будет вписан в подпункте В пункта I. Под буквой Б может быть в таком случае указана долевая пневмония, а в подпункте А — сепсис, инфаркт, отек легкого или другое осложнение.
Если подвести итог, то получается, что с апреля по сентябрь в России умер
— Информация о причинах смерти в актовые записи переносится из медицинского свидетельства о смерти, заполняемого работником медицинской организации. Медицинское свидетельство о смерти может быть предварительным, окончательным, выданным взамен предварительного или окончательного. Окончательные медицинские свидетельства могут быть выданы в связи с вновь поступившими сведениями о результатах посмертной экспертизы (тестами, исследованиями). Окончательные медицинские свидетельства поступают только в территориальные органы статистики, — объяснили в Росстате.
Опубликованную статистику также могут исправить со временем — Росстат уточняет данные о смертности из-за внесения изменений в причину смерти на основании окончательного медицинского свидетельства о смерти.
В общей сложности по итогам 9 месяцев года в России смертность от всех причин оказалось выше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по сентябрь умерли