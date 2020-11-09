Андрей Травников заявил о необходимости новых коронавирусных ограничений

Решение об ограничениях планируют принять завтра.

— Что касается текущей ситуации. Мое мнение, что удалось стабилизировать ситуацию и создать условия для нормального планового функционирования системы здравоохранения по оказанию медпомощи ковид-больным. Но говорить о положительной динамике рано, пока переломить ситуацию нам не удается, — отметил губернатор.

Также глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов предлагал ограничить посещение ТЦ школьниками без родителей, однако Андрей Травников не поддержал это решение.



5 ноября стало известно, что одна из новосибирских больниц начала платно лечить пациентов с коронавирусом. Цены на услуги доходят до 32 тысяч рублей в сутки.

На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирске заканчиваются антибиотики. Власти рассказали, когда привезут новую партию.