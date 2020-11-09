Андрей Травников заявил о необходимости новых коронавирусных ограничений

В НСО из-за коронавируса могут ввести дополнительные ограничения
В Новосибирской области введут новые ограничения для работы фуд-кортов, детских площадок и кинотеатров, которые находятся в торговых центрах.
— Ситуация напряженная. Новые ограничительные меры придется вводить. Нам на следующей неделе надо вводить ограничения работы фуд-кортов в торговых центрах, ограничения работы детских площадок как в торговых центрах, так и на других объектах, кинотеатров в торговых центрах, возможно, ограничение работы буфетов в театрах и других объектах, где проходят массовые мероприятия. Также попрошу посмотреть на ситуацию вокруг зоопарка, удается ли в условиях такого наплыва обеспечить санитарные меры, — сказал сегодня,
Решение об ограничениях планируют принять завтра.
— Что касается текущей ситуации. Мое мнение, что удалось стабилизировать ситуацию и создать условия для нормального планового функционирования системы здравоохранения по оказанию медпомощи ковид-больным. Но говорить о положительной динамике рано, пока переломить ситуацию нам не удается, — отметил губернатор.
Также глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов предлагал ограничить посещение ТЦ школьниками без родителей, однако Андрей Травников не поддержал это решение.
5 ноября стало известно, что одна из новосибирских больниц начала платно лечить пациентов с коронавирусом. Цены на услуги доходят до 32 тысяч рублей в сутки.
На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирске заканчиваются антибиотики. Власти рассказали, когда привезут новую партию.