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Тема дняНас ждут новые запреты из-за коронавируса

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Андрей Травников заявил о необходимости новых коронавирусных ограничений

Ожидается, что меры введут на следующей неделе

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Новые ограничения обсудили в правительстве Новосибирской области

Новые ограничения обсудили в правительстве Новосибирской области

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В НСО из-за коронавируса могут ввести дополнительные ограничения

В Новосибирской области введут новые ограничения для работы фуд-кортов, детских площадок и кинотеатров, которые находятся в торговых центрах.

— Ситуация напряженная. Новые ограничительные меры придется вводить. Нам на следующей неделе надо вводить ограничения работы фуд-кортов в торговых центрах, ограничения работы детских площадок как в торговых центрах, так и на других объектах, кинотеатров в торговых центрах, возможно, ограничение работы буфетов в театрах и других объектах, где проходят массовые мероприятия. Также попрошу посмотреть на ситуацию вокруг зоопарка, удается ли в условиях такого наплыва обеспечить санитарные меры, — сказал сегодня, 9 ноября, губернатор НСО Андрей Травников во время оперативного совещания.

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Решение об ограничениях планируют принять завтра.

— Что касается текущей ситуации. Мое мнение, что удалось стабилизировать ситуацию и создать условия для нормального планового функционирования системы здравоохранения по оказанию медпомощи ковид-больным. Но говорить о положительной динамике рано, пока переломить ситуацию нам не удается, — отметил губернатор.

Также глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов предлагал ограничить посещение ТЦ школьниками без родителей, однако Андрей Травников не поддержал это решение.

5 ноября стало известно, что одна из новосибирских больниц начала платно лечить пациентов с коронавирусом. Цены на услуги доходят до 32 тысяч рублей в сутки.

На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирске заканчиваются антибиотики. Власти рассказали, когда привезут новую партию.

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Новосибирская областькинотеатрыограничениякоронавирусторговые центры
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