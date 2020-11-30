Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлят до конца марта. Будут ли корпоративы?

Режим повышенной готовности в НСО хотят продлить до 31 марта 2021 года
Губернатор Новосибирской области рассказал, как пройдут новогодние корпоративы и детские праздники в этом году. Также стало известно, что режим повышенной готовности планируют продлить еще на три месяца.
— Я анонсировал, что оперативным штабом будут подготовлены предложения по организации работы и жизни с наступлением 2021 года, в период новогодних каникул. Подготовлен проект решения, будем его рассматривать. Я хотел бы коротко о нем рассказать. Предложено продлить режим повышенной готовности до
Он добавил, что в заведениях общественного питания во время празднования должны будут ограничить количество участников. Также им придется организовать работу с соблюдением социальной дистанции.
— В отношении детских мероприятий. Всем учреждениям культуры, организациям будет рекомендовано отказаться от игровых, анимационных мероприятий в холлах, залах и проводить новогодние утренники в формате представлений с соблюдением всех ограничений, которые рекомендованы театральным, культурным учреждениям, — добавил Андрей Травников.
На данный момент режим повышенной готовности в НСО действует до конца 2020 года.
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