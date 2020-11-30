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Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлят до конца марта. Будут ли корпоративы?

Губернатор сообщил, что скоро подготовят предложения по организации работы и жизни в 2021 году

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Введение ограничений обсудят в правительстве

Введение ограничений обсудят в правительстве

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Режим повышенной готовности в НСО хотят продлить до 31 марта 2021 года

Губернатор Новосибирской области рассказал, как пройдут новогодние корпоративы и детские праздники в этом году. Также стало известно, что режим повышенной готовности планируют продлить еще на три месяца.

— Я анонсировал, что оперативным штабом будут подготовлены предложения по организации работы и жизни с наступлением 2021 года, в период новогодних каникул. Подготовлен проект решения, будем его рассматривать. Я хотел бы коротко о нем рассказать. Предложено продлить режим повышенной готовности до 31 марта 2021 года включительно как минимум. Мы не намерены отказываться от праздничных мероприятий как для взрослых, так и для детей. Но они будут проводиться с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора, — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания 30 ноября.

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Он добавил, что в заведениях общественного питания во время празднования должны будут ограничить количество участников. Также им придется организовать работу с соблюдением социальной дистанции.

— В отношении детских мероприятий. Всем учреждениям культуры, организациям будет рекомендовано отказаться от игровых, анимационных мероприятий в холлах, залах и проводить новогодние утренники в формате представлений с соблюдением всех ограничений, которые рекомендованы театральным, культурным учреждениям, — добавил Андрей Травников.

На данный момент режим повышенной готовности в НСО действует до конца 2020 года.

Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что в Новосибирске не планируют проведения массовых мероприятий на Новый год. Она также попросила полицию помочь с организацией праздника 31 декабря.

Ранее губернатор анонсировал ограничения, согласно которым в Новосибирске на две недели закроют фуд-корты в торговых центрах. Эти меры начали действовать с 16 ноября. В этот день рестораторы попросили помощи у властей и предложили ввести QR-коды, по которым посетители смогут заходить в заведения.

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Новый годкорпоративограниченияправительство НСОкоронавирус
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