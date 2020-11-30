Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлят до конца марта. Будут ли корпоративы?

Губернатор Новосибирской области рассказал, как пройдут новогодние корпоративы и детские праздники в этом году. Также стало известно, что режим повышенной готовности планируют продлить еще на три месяца.

— Я анонсировал, что оперативным штабом будут подготовлены предложения по организации работы и жизни с наступлением 2021 года, в период новогодних каникул. Подготовлен проект решения, будем его рассматривать. Я хотел бы коротко о нем рассказать. Предложено продлить режим повышенной готовности до 31 марта 2021 года включительно как минимум. Мы не намерены отказываться от праздничных мероприятий как для взрослых, так и для детей. Но они будут проводиться с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора, — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания 30 ноября .

