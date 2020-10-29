Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили до конца года

Документ о продлении режима повышенной готовности до конца 2020 года появился на сайте правительства Новосибирской области.
Постановление № 194 вносит изменения в документ «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации». В нем дата 31 октября заменена на 31 декабря.
Таким образом, режим повышенной готовности продлевается сразу на два месяца.
По информации пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области, ограничения предполагают соблюдение масочного режима на предприятиях, в транспорте, а также в театрах, кинотеатрах и во время концертов.
В прошлый раз режим повышенной готовности продлили в сентябре. Однако тогда снимался ряд ограничений — в регионе возобновилась работа соляриев, гостиниц и молодежных центров. Также власти разрешили работу некоторых массовых мероприятий.
На этой неделе губернатор Новосибирской области рассказал о том, как складывается ситуация с коронавирусом в регионе, какой коечный фонд и есть ли проблемы с тестированием. Об этом можно почитать в нашей онлайн-трансляции.