28 сентября понедельник
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 4/10
usd 76.82
eur 89.66
Тема дняУбили жену главврача больницы в Искитиме

Все новости

Все новости

Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили до 31 октября (но есть послабления)

Рассказываем, какие ограничения будут сняты

571
2Обсудить

Поделиться

Масочный режим в общественном транспорте и магазинах пока сохраняется

Масочный режим в общественном транспорте и магазинах пока сохраняется

Масочный режим в Новосибирской области продлен до 31 октября

Правительство Новосибирской области продлило режим повышенной готовности до 31 октября, но при этом одобрило снятие очередных ограничений.

— В регионе возобновляется работа соляриев, салонов для снижения веса и похудения, гостиничного бизнеса, работа молодежных центров. Кроме того, возобновляется проведение мероприятий с участием граждан в сфере выставочной деятельности, работа концертных организаций, фестивалей с очным присутствием граждан при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, а также проведение официальных спортивных соревнований с участием зрителей не более 50% от общей вместимости места проведения таких мероприятий, — сообщили в пресс-службе правительства НСО.

Соответствующие изменения были одобрены на заседании правительства региона 28 сентября.

Тем временем ситуация с коронавирусом в Новосибирской области накаляется. В понедельник стало известно, что местный филиал российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (бывший СибАГС) закрыли из-за подтверждённых случаев заболевания коронавирусом — с сегодняшнего дня студентов перевели на дистанционное обучение.

Статистика по заболеваемости и смертности также ухудшается: больных стало больше. В субботу наша читательница заметила большую очередь из скорых около больницы в Советском районе. Смотрите фото. На следующей день Минздрав объяснил, в чем причина.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ограничениякоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!