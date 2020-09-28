Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили до 31 октября (но есть послабления)

Масочный режим в Новосибирской области продлен до 31 октября
Правительство Новосибирской области продлило режим повышенной готовности до 31 октября, но при этом одобрило снятие очередных ограничений.
— В регионе возобновляется работа соляриев, салонов для снижения веса и похудения, гостиничного бизнеса, работа молодежных центров. Кроме того, возобновляется проведение мероприятий с участием граждан в сфере выставочной деятельности, работа концертных организаций, фестивалей с очным присутствием граждан при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, а также проведение официальных спортивных соревнований с участием зрителей не более 50% от общей вместимости места проведения таких мероприятий, — сообщили в пресс-службе правительства НСО.
Соответствующие изменения были одобрены на заседании правительства региона 28 сентября.
Тем временем ситуация с коронавирусом в Новосибирской области накаляется. В понедельник стало известно, что местный филиал российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (бывший СибАГС) закрыли из-за подтверждённых случаев заболевания коронавирусом — с сегодняшнего дня студентов перевели на дистанционное обучение.
Статистика по заболеваемости и смертности также ухудшается: больных стало больше. В субботу наша читательница заметила большую очередь из скорых около больницы в Советском районе. Смотрите фото. На следующей день Минздрав объяснил, в чем причина.