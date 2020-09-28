Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили до 31 октября (но есть послабления)

Соответствующие изменения были одобрены на заседании правительства региона 28 сентября.



Тем временем ситуация с коронавирусом в Новосибирской области накаляется. В понедельник стало известно, что местный филиал российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (бывший СибАГС) закрыли из-за подтверждённых случаев заболевания коронавирусом — с сегодняшнего дня студентов перевели на дистанционное обучение.



Статистика по заболеваемости и смертности также ухудшается: больных стало больше. В субботу наша читательница заметила большую очередь из скорых около больницы в Советском районе. Смотрите фото. На следующей день Минздрав объяснил, в чем причина.