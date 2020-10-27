Как Новосибирск справляется со второй волной ковида? Будут ли новые ограничения? Отвечает губернатор (онлайн)

Добрый день, читатели! Сегодня я, Ксения Лысенко, буду вести эту текстовую трансляцию. До начала эфира осталось 15 минут, а пока давайте вспомним, что важного произошло на прошлой и этой неделе.
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Ровно неделю назад состоялось выступление губернатора Андрея Травникова на заседании правительства. Тогда мы выделили пять основных тезисов, самый, пожалуй, важный из которых — массовых ограничений в регионе не будет. Хотя глава НСО в своём выступлении и признал, что масштаб осенней волны ковида превосходит тот, который был весной и летом, но заявил: повторное введение ограничительных мер, как это было весной, может быть губительным для региональной экономики.
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Напомним, Новосибирская область продолжает испытывать трудности с лекарствами — ни антибиотиков, ни обычных противовирусных препаратов в местных аптеках найти почти невозможно. Но ситуация должна вот-вот разрешиться: в регион уже едет партия нужных антибиотиков, сейчас машина проехала Улан-Удэ.
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И ещё один момент, на котором, как мы ожидаем, должен остановиться в ходе своего прямого эфира губернатор. Это проблема нехватки койко-мест. Так, сегодня стало известно, что небольшая Куйбышевская ЦРБ переполнена пациентами, поэтому им ставят койки даже на лестничной клетке. Будут ли на уровне губернатора приниматься решения о развёртывании коек в новых госпиталях?
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Трансляция началась!
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Вопрос: хватает ли опыта, сил и ресурсов для борьбы с коронавирусом?
По словам Андрея Травникова, опыт действительно есть, но и хватает вопросов у учёных с медиками, на которых пока нет ответов.
— Мы ожидали, что вторая волна будет тяжелее, так как наложится на сезонное распространение гриппа и ОРВИ. Но неприятным сюрпризом стало её стремительное развёртывание. С осени, с 23 сентября, мы вышли на мощность на 5000 койко-мест в больницах.
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— Система здравоохранения НСО работает с высочайшей нагрузкой. Но тем не менее, ситуацию удалось удержать, мы не допускаем того, чтобы люди остались без медпомощи.
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По словам губернатора, любые ограничения болезненны для экономики и социальной сферы.
— Проблемы дистанционного образования мы испытали на себе. Принято решение о продленных школьных каникулах, мы так и планировали. Будем смотреть ситуацию на этой неделе, и сейчас мы видим, что темпы роста больных остановились. Если нам как минимум ситуацию удастся удержать так, как есть, то будет одно решение. Если не удастся, будет принимать решение о частичном переводе школьников на дистант.
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Будет ли дистанционка в школах
Андрей Травников уточнил, что младшие классы в любом случае будут учиться очно, старшие классы в случае ухудшения ситуации с ковидом, скорее всего, перейдут на дистант.
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О нехватке препаратов.
— Отчасти повлиял субъективный фактор — желание приобрести лекарства про запас. Но меры предприняты, проведены переговоры с крупнейшими поставщиками, в частности, о жаропонижающих и противовоспалительных препаратов. В муниципальную аптечную сеть противовирусных препаратов поставки уже произведены. Ждем поставку антибиотиков с Дальнего Востока. Плюс упрощена система сертификации лекарственных препаратов, отгрузка со складов ускорена. Ситуацию стабилизируем.
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Губернатор заверил, что стационары и госпитали всеми препаратами обеспечены.
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О тестировании и больших очередях
В регионе, по словам губернатора, произошло большое нарастание второй волны, число подтвержденных случаев выросло почти двукратно, при этом помимо коронавируса в НСО есть около 6 тысяч случаев ОРВИ.
— Мы все боимся коронавируса, стараемся перепровериться, при первых симптомах обращаемся к врачу, пытаемся сделать тестирование. При первых симптомах ОРВИ, конечно, нужно обращаться к врачу, но тестирование и КТ - это все-таки та диагностика. которая назначается врачом. Да, мощности тестирования нужно увеличивать, мы продолжаем наращивать мощности — сейчас вышли на мощность 4-5 тысяч тестов ежесуточно. В конце прошлой недели пришли передвижные лаборатории, они готовятся к запуску. Это позволит увеличить количество тестов еще на пять тысяч в сутки. И мы полностью обеспечим потребности стационаров.
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О новых запретах
Об ограничениях — будут ли дополнительные?
— Мы продолжаем практику консультаций с собственниками различных предприятий перед принятием любых решений. По моему поручению Минпромторг встречался с представителями ресторанов. По их просьбе мы изменили время завершения работы — не с 23:00, а с 24:00.
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О ношении масок.
— Рейды проводятся и будут проводиться. К ответственности будут привлекаться как гражданин, так и собственник того объекта, на территории которого нарушение выявлено. А что касается транспорта и объектов оказания услуг, размер штрафов очень внушительный.
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— Если ситуация будет обостряться, то, как я уже сказал, будем вводить ограничения, которые касаются не только школьников, но и предприятий торговли.
По словам губернатора, подобное исключать нельзя, поэтому он попросил обязательно носить маски.
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О вакцине
— Вакцина «Вектора» уже прошла госрегистрацию. По моей информации, её будут стать уже на следующей неделе, но только добровольцам. Когда в список вакцинированных включат пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями — я такой информацией не обладаю.
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В завершении эфира Андрей Травников пожелал быть осторожными:
— Самый лучший способ сберечь здоровье — не заболеть. Соблюдайте меры предосторожности и не поддавайтесь панике. Я не скрываю сложностей, с которыми столкнулась система здравоохранения НСО, но тем не менее, поводов для паники нет. Медпомощь будет оказана всем, кто в ней нуждается.
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— Мы отладили систему дозвонов на номера 03 и 112. Время ожидания на 112 не превышает 1-2 минут. Просьба: сохранять спокойствие, беречь свой здоровье и здоровье близких.
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По словам губернатора, массовые мероприятия Минкульта сохранен более чем в два раза. Оставлены только крупные соревнования на общероссийском уровне. В частности, мероприятия, приуроченные к 4 ноября, будут переведены в онлайн-формат или разбиты на небольшие мероприятия с малым числом участников.
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По поручению Андрея Травникова, заполняемость залов театров ограничена до 50%.
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Такими словами закончил свою трансляцию губернатор Андрей Травников. Ну а мы, в свою очередь, завершаем прямой эфир. Спасибо, что были с нами!
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