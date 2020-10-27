Как Новосибирск справляется со второй волной ковида? Будут ли новые ограничения? Отвечает губернатор (онлайн)

Сегодня, 27 октября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников расскажет о ситуации в регионе в разгар второй волны коронавируса. Недавно НСО била антирекорды по заболеваемости ковидом — на протяжении недели оперштаб озвучивал всё более и более высокие цифры по числу подтверждённых случаев коронавируса. Начиная со вчерашнего дня, 26 октября, в регионе действует новое ограничение: штаб принял решение ограничить работу организаций общественного питания и ночных клубов — они не будут работать с 24:00 и до 08:00, за исключением заведений общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах.

Стоит ли ждать в ближайшее время принятия новых ограничительных мер? Грозит ли нам обязательная самоизоляция? И будут ли открываться в регионе новые инфекционные госпитали? Ответы на эти вопросы мы рассчитывали получить во время прямого эфира губернатора Андрея Травникова.