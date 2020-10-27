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Тема дняИстории трех мужчин, воспитывающих особенных детей

Как Новосибирск справляется со второй волной ковида? Будут ли новые ограничения? Отвечает губернатор (онлайн)

Текстовая трансляция прямого эфира с Андреем Травниковым

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О новых и уже принятых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области расскажет в прямом эфире губернатор Андрей Травников

О новых и уже принятых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области расскажет в прямом эфире губернатор Андрей Травников

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Андрей Травников ответит на вопросы новосибирцев о второй волне ковида

Сегодня, 27 октября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников расскажет о ситуации в регионе в разгар второй волны коронавируса. Недавно НСО била антирекорды по заболеваемости ковидом — на протяжении недели оперштаб озвучивал всё более и более высокие цифры по числу подтверждённых случаев коронавируса. Начиная со вчерашнего дня, 26 октября, в регионе действует новое ограничение: штаб принял решение ограничить работу организаций общественного питания и ночных клубов — они не будут работать с 24:00 и до 08:00, за исключением заведений общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах.

Стоит ли ждать в ближайшее время принятия новых ограничительных мер? Грозит ли нам обязательная самоизоляция? И будут ли открываться в регионе новые инфекционные госпитали? Ответы на эти вопросы мы рассчитывали получить во время прямого эфира губернатора Андрея Травникова.

Ксения Лысенко

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Добрый день, читатели! Сегодня я, Ксения Лысенко, буду вести эту текстовую трансляцию. До начала эфира осталось 15 минут, а пока давайте вспомним, что важного произошло на прошлой и этой неделе.

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Ксения Лысенко

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Ровно неделю назад состоялось выступление губернатора Андрея Травникова на заседании правительства. Тогда мы выделили пять основных тезисов, самый, пожалуй, важный из которых — массовых ограничений в регионе не будет. Хотя глава НСО в своём выступлении и признал, что масштаб осенней волны ковида превосходит тот, который был весной и летом, но заявил: повторное введение ограничительных мер, как это было весной, может быть губительным для региональной экономики.

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Ксения Лысенко

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Напомним, Новосибирская область продолжает испытывать трудности с лекарствами — ни антибиотиков, ни обычных противовирусных препаратов в местных аптеках найти почти невозможно. Но ситуация должна вот-вот разрешиться: в регион уже едет партия нужных антибиотиков, сейчас машина проехала Улан-Удэ.

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Ксения Лысенко

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И ещё один момент, на котором, как мы ожидаем, должен остановиться в ходе своего прямого эфира губернатор. Это проблема нехватки койко-мест. Так, сегодня стало известно, что небольшая Куйбышевская ЦРБ переполнена пациентами, поэтому им ставят койки даже на лестничной клетке. Будут ли на уровне губернатора приниматься решения о развёртывании коек в новых госпиталях?

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Ксения Лысенко

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Трансляция вот-вот начнётся — она доступна в группе Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».

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Ксения Лысенко

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Трансляция началась!

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Ксения Лысенко

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Вопрос: хватает ли опыта, сил и ресурсов для борьбы с коронавирусом?

По словам Андрея Травникова, опыт действительно есть, но и хватает вопросов у учёных с медиками, на которых пока нет ответов.

— Мы ожидали, что вторая волна будет тяжелее, так как наложится на сезонное распространение гриппа и ОРВИ. Но неприятным сюрпризом стало её стремительное развёртывание. С осени, с 23 сентября, мы вышли на мощность на 5000 койко-мест в больницах.

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Ксения Лысенко

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— Система здравоохранения НСО работает с высочайшей нагрузкой. Но тем не менее, ситуацию удалось удержать, мы не допускаем того, чтобы люди остались без медпомощи.

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Ксения Лысенко

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По словам губернатора, любые ограничения болезненны для экономики и социальной сферы.

— Проблемы дистанционного образования мы испытали на себе. Принято решение о продленных школьных каникулах, мы так и планировали. Будем смотреть ситуацию на этой неделе, и сейчас мы видим, что темпы роста больных остановились. Если нам как минимум ситуацию удастся удержать так, как есть, то будет одно решение. Если не удастся, будет принимать решение о частичном переводе школьников на дистант.

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Ксения Лысенко

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Будет ли дистанционка в школах

Андрей Травников уточнил, что младшие классы в любом случае будут учиться очно, старшие классы в случае ухудшения ситуации с ковидом, скорее всего, перейдут на дистант.

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Ксения Лысенко

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О нехватке препаратов.

— Отчасти повлиял субъективный фактор — желание приобрести лекарства про запас. Но меры предприняты, проведены переговоры с крупнейшими поставщиками, в частности, о жаропонижающих и противовоспалительных препаратов. В муниципальную аптечную сеть противовирусных препаратов поставки уже произведены. Ждем поставку антибиотиков с Дальнего Востока. Плюс упрощена система сертификации лекарственных препаратов, отгрузка со складов ускорена. Ситуацию стабилизируем.

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Ксения Лысенко

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Губернатор заверил, что стационары и госпитали всеми препаратами обеспечены.

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Ксения Лысенко

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О тестировании и больших очередях

В регионе, по словам губернатора, произошло большое нарастание второй волны, число подтвержденных случаев выросло почти двукратно, при этом помимо коронавируса в НСО есть около 6 тысяч случаев ОРВИ.

— Мы все боимся коронавируса, стараемся перепровериться, при первых симптомах обращаемся к врачу, пытаемся сделать тестирование. При первых симптомах ОРВИ, конечно, нужно обращаться к врачу, но тестирование и КТ - это все-таки та диагностика. которая назначается врачом. Да, мощности тестирования нужно увеличивать, мы продолжаем наращивать мощности — сейчас вышли на мощность 4-5 тысяч тестов ежесуточно. В конце прошлой недели пришли передвижные лаборатории, они готовятся к запуску. Это позволит увеличить количество тестов еще на пять тысяч в сутки. И мы полностью обеспечим потребности стационаров.

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Ксения Лысенко

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О новых запретах

Об ограничениях — будут ли дополнительные?

— Мы продолжаем практику консультаций с собственниками различных предприятий перед принятием любых решений. По моему поручению Минпромторг встречался с представителями ресторанов. По их просьбе мы изменили время завершения работы — не с 23:00, а с 24:00.

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Ксения Лысенко

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О ношении масок.

— Рейды проводятся и будут проводиться. К ответственности будут привлекаться как гражданин, так и собственник того объекта, на территории которого нарушение выявлено. А что касается транспорта и объектов оказания услуг, размер штрафов очень внушительный.

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Ксения Лысенко

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— Если ситуация будет обостряться, то, как я уже сказал, будем вводить ограничения, которые касаются не только школьников, но и предприятий торговли.

По словам губернатора, подобное исключать нельзя, поэтому он попросил обязательно носить маски.

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Ксения Лысенко

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О вакцине

— Вакцина «Вектора» уже прошла госрегистрацию. По моей информации, её будут стать уже на следующей неделе, но только добровольцам. Когда в список вакцинированных включат пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями — я такой информацией не обладаю.

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Ксения Лысенко

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В завершении эфира Андрей Травников пожелал быть осторожными:

— Самый лучший способ сберечь здоровье — не заболеть. Соблюдайте меры предосторожности и не поддавайтесь панике. Я не скрываю сложностей, с которыми столкнулась система здравоохранения НСО, но тем не менее, поводов для паники нет. Медпомощь будет оказана всем, кто в ней нуждается.

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Ксения Лысенко

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— Мы отладили систему дозвонов на номера 03 и 112. Время ожидания на 112 не превышает 1-2 минут. Просьба: сохранять спокойствие, беречь свой здоровье и здоровье близких.

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Ксения Лысенко

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По словам губернатора, массовые мероприятия Минкульта сохранен более чем в два раза. Оставлены только крупные соревнования на общероссийском уровне. В частности, мероприятия, приуроченные к 4 ноября, будут переведены в онлайн-формат или разбиты на небольшие мероприятия с малым числом участников.

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Ксения Лысенко

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По поручению Андрея Травникова, заполняемость залов театров ограничена до 50%.

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Ксения Лысенко

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Такими словами закончил свою трансляцию губернатор Андрей Травников. Ну а мы, в свою очередь, завершаем прямой эфир. Спасибо, что были с нами!

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