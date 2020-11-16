Новосибирские рестораторы просят помощи у властей НСО — они предлагают пускать людей по QR-кодам

Новосибирские рестораторы просят помощи у властей
Новосибирские рестораторы просят региональные власти о компенсации затрат на коммунальные платежи во время простоя. Также они хотят, чтобы заведения вновь работали в привычное время, в городе ввели систему QR-кодов по опыту Москвы, общепиту облегчили налоговые выплаты. Два письма об этом, одно из которых — на имя губернатора НСО Андрея Травникова, подготовили представители этой сферы.
Письмо к губернатору
— Мы являемся мировыми рекордсменами по закрытию, свыше
Авторы подчеркивают, что ограничения от
В своих письмах авторы просят разрешить работу заведений без ограничений по времени, разработать требования и нормы с участием предпринимателей, ввести систему QR-кодов. Также они хотят, чтобы региональный бюджет компенсировал затраты на коммунальные платежи с апреля по июль.
— Предлагаем рекомендовать арендодателям коммерческих площадей пересмотреть начисление арендных плат и перевести арендодателей на систему процентного соотношения аренды и фактической выручки (переход на процент посредством аналитики и выгрузки ОВД) на время действия постановления, — говорится еще в одном пункте письма.
У властей также просят облегчения налоговых выплат на период действия постановления и выплат в размере МРОТа и районного коэффициента на каждого сотрудника отрасли.
Что говорят рестораторы
Наталья Дерунец, управляющая party-bar «Alpen Grotte», заявила во время пресс-конференции 16 ноября о том, что рестораторы теряют около
— Нужно понимать — сейчас выручки просели у всех, не только у ночных заведений. Понятно, что наш основной чек — с
Также на конференции подняли вопрос о том, что доходы теряют и люди из других сфер, связанных с общепитом: ведущие, музыкальные коллективы, артисты, звукорежиссеры, поставщики техники, клининговые компании и охранные предприятия.
— Мы говорим о том, что нас почему-то перестали замечать. Когда мы слышим с коллегами: «Перепрофилируйтесь», — это вызывает негодование и ярость. Перепрофилироваться? Как должен перепрофилироваться BlaBlaBar? В столовую? — сказала во время встречи Яна Невская, директор бара Guevara.
Одной из причин, которая, по мнению Яны Невской, привела к ограничениям именно общепита, ресторатор называет отсутствие лиц, желающих защищать их интересы.
— Возможно, общепит подвергается такому геноциду, потому что за нами никто не стоит. Так, как стоят за авиакомпаниями, так, как стоят за стройками, за предприятиями. Общепит — это излишество. Но нам разрешили это делать на государственном уровне. Нам разрешили кормить людей, развлекать людей, давать им возможность выплеска какого-то. Вместо того чтобы обеспечивать действительно верный контроль за распространением заболевания, наши власти организуют мобильные бригады, которые приходят с проверками в общепит, — объясняет ресторатор.
По ее наблюдениям, одни и те же люди приходят в разные заведения в вечернее время и предлагают деньги, чтобы их работу продлили. Такие действия Яна считает провокацией.
Еще одна проблема, которую называют рестораторы, — невозможность празднования Нового года в их заведениях. Однако его можно будет отметить в ресторанах при гостиницах, на которые не распространяется действие ограничений.
— Мы сейчас уже все понимаем: у тех людей, которые работают ночью в ресторанах, не будет никакого праздника. Понятно, что для общепита Новый год — это чес, это елки. Елок у нас не будет. А попробуйте сейчас позвонить в любую гостиницу, в любой ресторан при гостинице и спросить билет на новогоднюю ночь — ребят, всё продано втридорога. Там коронавируса нет, там всё будет нормально, — сказала Наталья Дерунец.
Возможная альтернатива
Вместо тех ограничений, которые действуют сейчас, представители общепита предлагают ввести систему QR-кодов, как в Москве. С ее помощью власти регистрируют посетителей.
— Система направлена на то, чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения, чтобы люди знали, что один человек, возможно, контактировал где-то в очереди в клуб с другим. И этот второй был заражен коронавирусом. Если правильно навести базу, то можно контролировать и то, как соблюдают карантин люди, у которых официально подтвержден диагноз «ковид», — отметил Руслан Махов, операционный директор сети караоке-баров Cacao Lounge Project.
Письма с просьбами о помощи уже направлены властям региона.
НГС отправил запрос в правительство НСО за комментарием по ситуации.
Несмотря на ограничения, в Новосибирске открываются и новые заведения. Часто — на месте старых, которые прекратили работу во время пандемии. Обозреватель НГС Стас Соколов составил список проектов, которые закрылись после начала эпидемии, но их место уже успели занять новые.