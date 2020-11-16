Новосибирские рестораторы просят помощи у властей НСО — они предлагают пускать людей по QR-кодам

Авторы подчеркивают, что ограничения от 26 октября , согласно которым заведения общепита должны быть закрыты с 00:00 до 08:00 , больше всего касаются баров, клубов и караоке. То есть тех организаций, которые работают не в ресторанном формате. Это может привести к сокращению штата и сохранению менее 90% сотрудников, росту задолженностей перед поставщиками, невозможности выполнения обязательств по аренде. Также есть риск, что многие лица, которые работают в этой сфере, останутся без дохода.

В своих письмах авторы просят разрешить работу заведений без ограничений по времени, разработать требования и нормы с участием предпринимателей, ввести систему QR-кодов. Также они хотят, чтобы региональный бюджет компенсировал затраты на коммунальные платежи с апреля по июль.

— Предлагаем рекомендовать арендодателям коммерческих площадей пересмотреть начисление арендных плат и перевести арендодателей на систему процентного соотношения аренды и фактической выручки (переход на процент посредством аналитики и выгрузки ОВД) на время действия постановления, — говорится еще в одном пункте письма.