16 ноября понедельник
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 7/10
usd 77.33
eur 91.32
Тема дняРестораторы предлагают ввести QR-коды в барах

Все новости

Все новости

Новосибирские рестораторы просят помощи у властей НСО — они предлагают пускать людей по QR-кодам

Владельцы заведений хотят получить дополнительные меры поддержки

12 329
269Обсудить

Поделиться

Руководители общепита считают, что ограничения с их бизнеса стоит снять

Руководители общепита считают, что ограничения с их бизнеса стоит снять

Поделиться

Новосибирские рестораторы просят помощи у властей

Новосибирские рестораторы просят региональные власти о компенсации затрат на коммунальные платежи во время простоя. Также они хотят, чтобы заведения вновь работали в привычное время, в городе ввели систему QR-кодов по опыту Москвы, общепиту облегчили налоговые выплаты. Два письма об этом, одно из которых — на имя губернатора НСО Андрея Травникова, подготовили представители этой сферы.

Письмо к губернатору

— Мы являемся мировыми рекордсменами по закрытию, свыше 130 дней невозможности осуществления профессиональной и предпринимательской деятельности. Напоминаем, что на сегодня ни одно предприятие не получило ни одной меры региональной поддержки за весь период действия разнообразных ограничительных мер с 27 марта 2020 года по текущий момент, то есть полноценные 7 месяцев, — такой текст приводится в письме к губернатору.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Авторы подчеркивают, что ограничения от 26 октября, согласно которым заведения общепита должны быть закрыты с 00:00 до 08:00, больше всего касаются баров, клубов и караоке. То есть тех организаций, которые работают не в ресторанном формате. Это может привести к сокращению штата и сохранению менее 90% сотрудников, росту задолженностей перед поставщиками, невозможности выполнения обязательств по аренде. Также есть риск, что многие лица, которые работают в этой сфере, останутся без дохода.

В своих письмах авторы просят разрешить работу заведений без ограничений по времени, разработать требования и нормы с участием предпринимателей, ввести систему QR-кодов. Также они хотят, чтобы региональный бюджет компенсировал затраты на коммунальные платежи с апреля по июль.

— Предлагаем рекомендовать арендодателям коммерческих площадей пересмотреть начисление арендных плат и перевести арендодателей на систему процентного соотношения аренды и фактической выручки (переход на процент посредством аналитики и выгрузки ОВД) на время действия постановления, — говорится еще в одном пункте письма.

У властей также просят облегчения налоговых выплат на период действия постановления и выплат в размере МРОТа и районного коэффициента на каждого сотрудника отрасли.

Что говорят рестораторы

Последствия ограничений обсудили сегодня, 16 ноября, на пресс-конференции

Последствия ограничений обсудили сегодня, 16 ноября, на пресс-конференции

Поделиться

Наталья Дерунец, управляющая party-bar «Alpen Grotte», заявила во время пресс-конференции 16 ноября о том, что рестораторы теряют около 20–30% своей выручки из-за того, что люди боятся ходить туда во время пандемии. При этом ночные заведения получают примерно 10% от прежнего дохода.

— Нужно понимать — сейчас выручки просели у всех, не только у ночных заведений. Понятно, что наш основной чек — с 00:00 ночи до 06:00 утра. Мы не можем перепрофилироваться. У рестораторов огромные просадки в выручках. Люди боятся, это человеческий фактор, многие заболели. Просадка у рестораторов — 20–30%, просадка у ночной жизни, организаций — 90% и более. Представьте, как мы в этой ситуации должны выживать, — сказала Наталья Дерунец на конференции в лофт-парке «Подземка».

Также на конференции подняли вопрос о том, что доходы теряют и люди из других сфер, связанных с общепитом: ведущие, музыкальные коллективы, артисты, звукорежиссеры, поставщики техники, клининговые компании и охранные предприятия.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— Мы говорим о том, что нас почему-то перестали замечать. Когда мы слышим с коллегами: «Перепрофилируйтесь», — это вызывает негодование и ярость. Перепрофилироваться? Как должен перепрофилироваться BlaBlaBar? В столовую? — сказала во время встречи Яна Невская, директор бара Guevara.

Одной из причин, которая, по мнению Яны Невской, привела к ограничениям именно общепита, ресторатор называет отсутствие лиц, желающих защищать их интересы.

— Возможно, общепит подвергается такому геноциду, потому что за нами никто не стоит. Так, как стоят за авиакомпаниями, так, как стоят за стройками, за предприятиями. Общепит — это излишество. Но нам разрешили это делать на государственном уровне. Нам разрешили кормить людей, развлекать людей, давать им возможность выплеска какого-то. Вместо того чтобы обеспечивать действительно верный контроль за распространением заболевания, наши власти организуют мобильные бригады, которые приходят с проверками в общепит, — объясняет ресторатор.

По ее наблюдениям, одни и те же люди приходят в разные заведения в вечернее время и предлагают деньги, чтобы их работу продлили. Такие действия Яна считает провокацией.

Еще одна проблема, которую называют рестораторы, — невозможность празднования Нового года в их заведениях. Однако его можно будет отметить в ресторанах при гостиницах, на которые не распространяется действие ограничений.

— Мы сейчас уже все понимаем: у тех людей, которые работают ночью в ресторанах, не будет никакого праздника. Понятно, что для общепита Новый год — это чес, это елки. Елок у нас не будет. А попробуйте сейчас позвонить в любую гостиницу, в любой ресторан при гостинице и спросить билет на новогоднюю ночь — ребят, всё продано втридорога. Там коронавируса нет, там всё будет нормально, — сказала Наталья Дерунец.

Возможная альтернатива

Вместо тех ограничений, которые действуют сейчас, представители общепита предлагают ввести систему QR-кодов, как в Москве. С ее помощью власти регистрируют посетителей.

— Система направлена на то, чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения, чтобы люди знали, что один человек, возможно, контактировал где-то в очереди в клуб с другим. И этот второй был заражен коронавирусом. Если правильно навести базу, то можно контролировать и то, как соблюдают карантин люди, у которых официально подтвержден диагноз «ковид», — отметил Руслан Махов, операционный директор сети караоке-баров Cacao Lounge Project.

Письма с просьбами о помощи уже направлены властям региона.

НГС отправил запрос в правительство НСО за комментарием по ситуации.

Несмотря на ограничения, в Новосибирске открываются и новые заведения. Часто — на месте старых, которые прекратили работу во время пандемии. Обозреватель НГС Стас Соколов составил список проектов, которые закрылись после начала эпидемии, но их место уже успели занять новые.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ9
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

едаограничениярестораторыкоронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (269)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...