Ковид в помощь: 7 новых кафе и ресторанов в Новосибирске, которые открылись на месте разорившихся

На месте «Кофемолки» на Красном проспекте открылся «Шашлыкофф»
Пандемия стала для ресторанного бизнеса испытанием, с каким он не сталкивался, возможно, никогда. Даже полная отмена всех ограничений не вернула посетителей в заведения. Неудивительно, что на этом фоне закрывается то одно, то другое заведение. Однако неудача одних порой может стать окном возможностей для других. Обозреватель НГС Стас Соколов составил список проектов, которые закрылись после начала эпидемии, но их место уже успели занять новые.
«Шашлыкофф» / «Кофемолка»
(Красный проспект, 65а)
«Кофемолка» занимала этот шикарный особняк, скромно пристроенный к выходу из метро, с самого начала. Это было крупнейшее кафе сети, которое летом расширялось аж до трех уровней — летник заведения занимал всю крышу. Потом владельцы отдали первый этаж под новый проект — кулинарию «Свекла». Но в целом сеть «Кофемолка» медленно, но верно сжималась, оставляя то одну, то другую площадку. Пандемия поставила в этом процессе жирную точку — большой комплекс на Красном проспекте так и не возобновил работу после того, как ее разрешили вновь.
Решение занять такую заметную площадку показывает уровень оптимизма владельцев «Шашлыкофф». Но, прямо скажем, для сжимающегося рынка и падающих доходов этот формат подходит больше.
Garden Room / «Шмидт»
(Вокзальная магистраль,16)
Помещение на Вокзальной магистрали рестораторы облюбовали еще в конце 90-х (здесь, например, был ресторан кухни в стиле фьюжен). С тех пор тут кто только ни работал — и китайское бистро, и не ставшая сетевой блинная, и магазин аксессуаров. Последним жильцом стала пекарня «Шмидт», которая отчасти дублировала точку этой же сети на улице Ленина. В нормальных условиях они обе, может быть, могли бы найти себе покупателей, но с введением карантина для ресторанов булочная на Вокзальной стала явно лишней.
Garden Room — новый проект владельца кафе Veggie. Здесь также практически не используют продуктов животного происхождения (исключение сделано только для кофе, если уже зайдет какой-то поклонник коровьего молока). Открывать такое в самый тяжелый для ресторанного рынка период — огромная смелость. Но, похоже, что пока она оправдывает себя. Людей, нуждающихся в подобном месте, хватает. И они готовы приходить сюда даже в пандемию.
«Фабрика Бургеров» / «Раковарня»
(Ленина, 25)
«Раковарня Ивана Раковара» была открыта по франчайзингу сети, родившейся в Краснодаре. Запомнилась она преимущественно вызывающим несоответствием цен (небольшая порция раков могла стоить пару тысяч рублей) и более чем демократичным форматом с дешевыми стеллажами из «ИКЕА». Откровенно говоря, большого наплыва клиентов здесь не было никогда, а с началом пандемии держать такую точку стало и вовсе бессмысленно.
Занять вакансию решили владельцы «Фабрики Бургеров», у которых по первому адресу, на Гоголя, сложился круг преданных клиентов. Формально в «Фабрике» нет ничего, что было бы для Новосибирска каким-то открытием. Но иногда достаточно просто хорошо делать то, что нравится людям.
«Чебурек Чек» / Siberian Story
(Геодезическая, 4/1)
Сеть Siberian Story появилась в Новосибирске, когда местный франчайзи московской сети «Правда кофе» решил идти своим путем. С тех пор она приспосабливалась к городу и в мае закрыла точку в ТЦ «Амстердам», решив сосредоточить усилия на правом берегу. Осенью сеть открыла полноформатное кафе в квартале на Декабристов.
Помещение в «Амстердаме» пустовало недолго — его заняла еврочебуречная «Чебурек Чек». И, в общем, на этом месте точка с чем-то более основательным, чем просто капучино и десерты, смотрится актуальней, тем более что кофе тут тоже есть.
Sparks и Hammersmith / Drovamuka
(Красный проспект, 37)
Владельцы паба Old Irish, закрыв его ради бара крафтового пива, так и не смогли найти для этой площадки достойного применения. По сути, зал бывшего «Айриша» стал расширением некогда компактной и уютной Drovamuka. Только без печи для пиццы где-то на заднем плане. В принципе, так могло бы продолжаться довольно долго, но кризис заставил быть смелее в выборе новых решений. И большой зал решено было поделить на две площадки поменьше.
Новыми обитателями стали ресторанчик авторской кухни Sparks (давно и с успехом работающий в Академгородке) и британский паб Hammersmith от ресторанного семейства Friends Orchestra. Насколько этот выбор будет коммерчески успешен, сказать пока трудно. Но это какой-то шаг вперед.
Cacao Lounge Project / «Вкусный центр»
(проспект Академика Лаврентьева, 4)
Двухэтажное здание рядом с Вычислительным Центром Академгородка изначально строилось как столовая и буфет. Новые времена сделали его небольшим торговым центром, но какая-то едальня здесь была всегда. Последнее время, правда, «Вкусный центр» работал в формате банкетного зала. И вот теперь не стало и его.
Специализация у нового жильца, учитывая суровые нынешние времена, мягко говоря, неожиданная — это караоке-бар, то есть место, куда приходят тусить, общаться, не думая об условностях, и вообще радоваться жизни. Справедливости ради нужно отметить, что у Cacao Lounge Project это уже пятое заведение в городе, так что люди, похоже, понимают, что делают. Если верить 2ГИС, то это, в принципе, третье заведение с караоке на весь Академгородок.
Wok in Wall и Fast Soup / «Хлебница»
(проспект Карла Маркса, 47а)
Павильон с уличной едой у дома на проспекте Карла Маркса, 47 появился еще в 2016 году. Но тогда, видимо, для левого берега это был слишком смелый выбор. Так что после закрытия его место заняло заведение с куда более демократичной едой — сетевая пекарня «Хлебница». Но, как оказалось, кризис не пощадил и ее — сеть закрыла целый ряд точек по всему городу.
Занять освободившийся павильон решили на паях самые популярные (ну после «Хот-дог Мастера», конечно) точки из ресторанного дворика за гостиницей «Центральная» — Wok in Wall и Fast Soup. Пока они смотрятся здесь немного преждевременными. Но когда-то и соседняя «Академия кофе» выглядела вызовом обстоятельствам, а теперь трудно представить, что здесь вообще может быть что-то другое.
Открыть новое заведение в период кризиса — уже смелость, а запуск целого комплекса новых проектов и вовсе граничит с безумием. Но такие безумцы есть — владельцы пивоварни «Йо-хо-хо» открыли на задворках Красного проспекта, 22 целых пять новых баров разного формата.