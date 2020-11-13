Ковид в помощь: 7 новых кафе и ресторанов в Новосибирске, которые открылись на месте разорившихся

«Кофемолка» занимала этот шикарный особняк, скромно пристроенный к выходу из метро, с самого начала. Это было крупнейшее кафе сети, которое летом расширялось аж до трех уровней — летник заведения занимал всю крышу. Потом владельцы отдали первый этаж под новый проект — кулинарию «Свекла». Но в целом сеть «Кофемолка» медленно, но верно сжималась, оставляя то одну, то другую площадку. Пандемия поставила в этом процессе жирную точку — большой комплекс на Красном проспекте так и не возобновил работу после того, как ее разрешили вновь.



Решение занять такую заметную площадку показывает уровень оптимизма владельцев «Шашлыкофф». Но, прямо скажем, для сжимающегося рынка и падающих доходов этот формат подходит больше.



Garden Room / «Шмидт»



(Вокзальная магистраль,16)

Помещение на Вокзальной магистрали рестораторы облюбовали еще в конце 90-х (здесь, например, был ресторан кухни в стиле фьюжен). С тех пор тут кто только ни работал — и китайское бистро, и не ставшая сетевой блинная, и магазин аксессуаров. Последним жильцом стала пекарня «Шмидт», которая отчасти дублировала точку этой же сети на улице Ленина. В нормальных условиях они обе, может быть, могли бы найти себе покупателей, но с введением карантина для ресторанов булочная на Вокзальной стала явно лишней.

