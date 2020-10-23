Заведения Новосибирска не могут выйти на прибыль — они потеряли 9 миллиардов за полгода

Общепит в Новосибирске потерял 36% выручки в сентябре
Новосибирскстат опубликовал данные о работе общепита и торговли в сентябре. Снятие всех ограничений в августе не помогло рестораторам начать компенсировать убытки, понесенные во время вынужденного простоя весной и летом.
По данным Росстата, оборот предприятий общественного питания Новосибирской области в сентябре составил чуть больше 2 миллиардов рублей. Это почти на 1,2 миллиарда меньше, чем в том же месяце прошлого года (63,4% от того же аналогичного показателя в прошлом году — падение составило 36,6%).
Сентябрь — это первый полный месяц, во время которого в новосибирском общепите не действовали административные ограничения. Последний запрет (обслуживание в зале) был снят 11 августа. Традиционно сентябрьская выручка оказывается чуть больше августовской, поскольку люди возвращаются из отпусков и меньше времени проводят на дачах.
Таким образом, сентябрьское падение произошло исключительно потому, что новосибирцы стали меньше ходить в заведения. Частично это объясняется опасением заразиться, но основную причину сами рестораторы видят в снижении доходов горожан (или опасениях, что такое снижение может произойти в любой момент).
Самое сильное (60%) падение оборотов общепита в этом году случилось в апреле. Потом продажи держались на таком уровне еще два месяца. Слабый рост наметился только в июле, и только в августе общепиту удалось перейти планку в 50% прошлогоднего оборота (за тот же месяц). Всего же по итогам девяти месяцев ресторанный рынок потерял уже почти 9 миллиардов выручки.
Не радует статистика и у ритейлеров. Оборот розничной торговли в сентябре оказался ниже прошлогоднего на 4% с лишним (притом что в прошлом году розница показала рост на 3,4%). Всего же за первые девять месяцев этого года новосибирская торговля недосчиталась уже 1,4 миллиарда рублей выручки. В прошлом году за этот период был продемонстрирован пусть и небольшой, но рост (3%).
Тяжелое состояние отрасли в целом не мешает отдельным рестораторам запускать новые проекты. Во второй половине октября в Новосибирске начали работу в тестовом режиме сразу два барных комплекса. Самый большой — BlaBlaBar — включает 27 концепций и расположен на втором этаже нового офисной высотки. Другой — «Типография» — напротив, занял старое одноэтажное здание во дворах на Красном проспекте. Официальное открытие обоих комплексов, кстати, назначено на сегодня — 23 октября.