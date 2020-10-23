Заведения Новосибирска не могут выйти на прибыль — они потеряли 9 миллиардов за полгода

Новосибирскстат опубликовал данные о работе общепита и торговли в сентябре. Снятие всех ограничений в августе не помогло рестораторам начать компенсировать убытки, понесенные во время вынужденного простоя весной и летом.



По данным Росстата, оборот предприятий общественного питания Новосибирской области в сентябре составил чуть больше 2 миллиардов рублей. Это почти на 1,2 миллиарда меньше, чем в том же месяце прошлого года (63,4% от того же аналогичного показателя в прошлом году — падение составило 36,6%).

