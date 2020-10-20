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В центре Новосибирска за историческими зданиями открылись сразу пять заведений — вот как это выглядит

Жители соседнего дома поставили забор, чтобы не пускать посетителей барного комплекса во двор

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Создатели бара решили особо отметить букву Й

Создатели бара решили особо отметить букву Й

В Новосибирске на Красном проспекте, 22 во дворе за историческими домами Сурикова и Молчанова начал работать в тестовом режиме барный комплекс «Типография».

Инициаторами проекта стали создатели пивоварни и одноименных баров «Йо-хо-хо». Они заняли львиную часть помещения, разместив здесь сразу шесть своих новых заведений.

В зале стоит собранный из железной проволоки соболь с печатной машинкой&nbsp;

В зале стоит собранный из железной проволоки соболь с печатной машинкой 

Комплекс построен по принципу барного дворика. В центре его расположена единая посадочная зона со сценой, которые оформлены в стиле руинных баров (ruin pub). Это специфический формат заведения, придуманный в Будапеште. Отчасти атмосферу «руинности» здесь создает помещение, в котором были сведены к минимуму отделочные работы, отчасти — художественно свисающая с потолка зелень и большое количество старых вещей — ковров, печатных машинок и т. д.

Владельцы «Йо-хо-хо» решили заняться и вином тоже, открыв небольшой винный бар&nbsp;

Владельцы «Йо-хо-хо» решили заняться и вином тоже, открыв небольшой винный бар 

Здесь же разместятся небольшие заведения с уличной едой и винный бар Not a crime, у которого будет собственная зона, однако, взяв бокал вина, можно будет переместиться отсюда и в общий зал. В глубине, за дверью, на которой нет никаких надписей, кроме номера «13», расположился ещё и бар дистиллятов Moonshine (это вторая точка этой концепции, первая заработала в прошлом году на Геодезической).

В «Типографии» открылся еще один бар и магазин «Йо-хо-хо», однако, в отличие от имеющихся в городе двух точек, здесь будут торговать только собственным пивом одноименной пивоварни. Первоначально предполагалось, что в магазин можно будет попасть напрямую с улицы. Точнее, из двора стоящего рядом жилого дома. Однако его жители, испугавшись тем, что их будут беспокоить нетрезвые посетители бара, установили прямо у выхода забор, который отгородил двор и одновременно перекрыл выход. Поэтому вход в бар и магазин есть только через барный комплекс.

Жители соседнего дома закрыли выход из будущего бара двойным забором&nbsp;

Жители соседнего дома закрыли выход из будущего бара двойным забором 

Главной новинкой комплекса должно стать первое за Уралом заведение небольшой сети из Санкт-Петербурга Camorra pizza (каморрой называется неаполитанская преступная структура. — Прим. ред.). Пиццерия открывается по франчайзингу питерской компании AF Brew. Одной из особенностей этого формата является то, что заведения этой сети не должны располагаться в каких-то легкодоступных, расположенных на проходных улицах помещениях. Так, самое первое заведение в Санкт-Петербурге было открыто во дворе, попасть в который можно, только если пройти ещё через один двор. Новосибирская Camorra, впрочем, во вторник открыться не смогла, представители «Йо-хо-хо» обещают запустить её в четверг-пятницу.

Мафиозная пиццерия начнет работать во второй половине недели&nbsp;

Мафиозная пиццерия начнет работать во второй половине недели 

Как и многое другое, туалеты в «Типографии» оформлены граффитистами&nbsp;

Как и многое другое, туалеты в «Типографии» оформлены граффитистами 

Кроме «Йо-хо-хо», свои заведения в этом здании решили открыть еще несколько предпринимателей. Прежде всего, здесь заработает новая реинкарнация проекта «Барбара ждет», который закрылся этим летом на фоне пандемии. В помещениях, где они появятся, пока ведутся строительные работы.

Начало работы «Типографии» означает создание еще одного ресторанного дворика. Первый комплекс такого рода сложился в Новосибирске по соседству — на Коммунистической, 43 и 45. А самый крупный ресторанный дворик возник в прошлом году за гостиницей «Центральная».

Поскольку второй вход оказался заблокированным, попасть в «Типографию» можно будет только через двор

Поскольку второй вход оказался заблокированным, попасть в «Типографию» можно будет только через двор

Во дворе, где заработала «Типография», уже не один год бар без вывески Nobody knows I suppose. Год назад здесь появился винный бар «Нос в бокале». А в этом году заработал летний бар на крыше Friends Above. В конце прошлой недели в Новосибирске также начал работать комплекс BlaBlaBar, в котором открылись 24 бара и три предприятия общепита.

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бары и рестораныресторанный дворик
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