В центре Новосибирска за историческими зданиями открылись сразу пять заведений — вот как это выглядит

В Новосибирске на Красном проспекте, 22 во дворе за историческими домами Сурикова и Молчанова начал работать в тестовом режиме барный комплекс «Типография».



Инициаторами проекта стали создатели пивоварни и одноименных баров «Йо-хо-хо». Они заняли львиную часть помещения, разместив здесь сразу шесть своих новых заведений.