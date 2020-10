В центре Новосибирска за историческими зданиями открылись сразу пять заведений — вот как это выглядит

Во дворе, где заработала «Типография», уже не один год бар без вывески Nobody knows I suppose. Год назад здесь появился винный бар «Нос в бокале». А в этом году заработал летний бар на крыше Friends Above. В конце прошлой недели в Новосибирске также начал работать комплекс BlaBlaBar, в котором открылись 24 бара и три предприятия общепита.