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Власти Новосибирска попросили полицию оказать помощь в новогоднюю ночь на площади Ленина

Вице-мэр Анна Терешкова считает, что хоть массовых мероприятий не запланировано, но люди всё равно придут туда по привычке

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В этом году у елки не будет массовых мероприятий

В этом году у елки не будет массовых мероприятий

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Вице-мэр Новосибирска попросила полицейских помочь в новогоднюю ночь

Вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики города Анна Терешкова попросила полицейских помочь с работой на площади Ленина в новогоднюю ночь.

— Хотела бы попросить полицию, потому что мы понимаем, что, хоть и не будем проводить новогоднюю ночь, новосибирцы по привычке придут на площадь Ленина, нам помочь, — сказала Анна Терешкова сегодня, 23 ноября, во время заседания организационного комитета по подготовке Нового года.

Заместитель начальника УМВД России по городу Новосибирску Виктор Мамаков сообщил, что на Новый год запланирована работа сотрудников полиции. Он также обратился к главам районов. Представитель МВД попросил их сообщать о мероприятиях, если они будут запланированы, заранее.

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В этом году в городе планируют встретить Новый год без массовых праздников. Такое решение приняли из-за эпидемиологической обстановки. Подробности об этом сегодня рассказала вице-мэр.

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