Власти Новосибирска попросили полицию оказать помощь в новогоднюю ночь на площади Ленина

Вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики города Анна Терешкова попросила полицейских помочь с работой на площади Ленина в новогоднюю ночь.



— Хотела бы попросить полицию, потому что мы понимаем, что, хоть и не будем проводить новогоднюю ночь, новосибирцы по привычке придут на площадь Ленина, нам помочь, — сказала Анна Терешкова сегодня, 23 ноября , во время заседания организационного комитета по подготовке Нового года.



Заместитель начальника УМВД России по городу Новосибирску Виктор Мамаков сообщил, что на Новый год запланирована работа сотрудников полиции. Он также обратился к главам районов. Представитель МВД попросил их сообщать о мероприятиях, если они будут запланированы, заранее.

