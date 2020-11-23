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Обойдемся без массовых мероприятий: что ждет новосибирцев во время празднования Нового года

При этом город будет празднично оформлен

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На Михайловской набережной всё равно планируют ледовый городок

На Михайловской набережной всё равно планируют ледовый городок

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Мэрия Новосибирска отказалась от праздничных мероприятий в Новый год

Мэрия Новосибирска не планирует массовых мероприятий к Новому году — город останется без праздничных открытий елок и катков. Об этом сегодня заявила вице-мэр города Анна Терешкова.

По словам Анны Терешковой, подготовку к новогодним праздникам начали еще летом и разработали два варианта: с проведением массовых мероприятий и без них.

Планировалось, что в городе пройдет Фестиваль елок, основными площадками которого станут Театральный сквер и улица Ленина. Концепция предлагала выставку уникальных елок, дизайнерские фотозоны на улице. Планировалось привлечь торговый центр «Мега» и магазин «Икеа» в качестве партнеров.

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По словам вице-мэра, «стремительно меняющиеся эпидемиологическая ситуация и настроения в обществе» в последние пару недель заставили мэрию поменять планы:

— Столь ярко привлекать внимание населения к дорогостоящим украшениям, пусть даже с участием партнеров, не стоит. Еще одной причиной наших сомнений стал тот факт, что в связи с большим количеством работ по монтажу елок и объемных фотозон необходимо перекрыть улицу Ленина на длительный промежуток времени, а именно с начала декабря и до конца работы фестиваля — января 2021 года. Этот шаг может вызвать вал критики в наш адрес, особенно в это сложное и без того неспокойное время. Предлагаем в этом году перенести площадку празднования с улицы Ленина на территорию Театрального сквера, — сказала Анна Терешкова.

В этом году снова украсят аллеи Театрального сквера, а перед Оперным театром зальют каток. Там же будет главная новогодняя елка.

Новогодние пространства с катками и лыжными трассами появятся в каждом районе города. Кроме того, на Михайловской набережной сделают ледовый городок, в Первомайском сквере — фестиваль снежных фигур, а в Центральном парке — детскую зону с горками и лабиринтами.

По словам Анны Терешковой, в декабре на базе приложения «ЭтоНово» запланирована презентация пилотной версии единого информационного ресурса города.

— В основе пилотной версии приложения будет полезная и интересная информация для горожан, связанная с фестивалем елок. В приложении планируется разработать карту елок со всеми новогодними локациями Новосибирска. Мы предлагаем на всех новогодних объектах Новосибирска разместить QR-коды, отсканировав которые можно будет легко перейти в приложение, — объяснила вице-мэр.

Ранее мэрия Новосибирска рассматривала проект, согласно которому на новогодние праздники в городе перекроют движение по улице Ленина. На этом месте хотели открыть фуд-корт.

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Новый годкоронавирус в Новосибирске
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