Обойдемся без массовых мероприятий: что ждет новосибирцев во время празднования Нового года

Мэрия Новосибирска не планирует массовых мероприятий к Новому году — город останется без праздничных открытий елок и катков. Об этом сегодня заявила вице-мэр города Анна Терешкова.

По словам Анны Терешковой, подготовку к новогодним праздникам начали еще летом и разработали два варианта: с проведением массовых мероприятий и без них.

Планировалось, что в городе пройдет Фестиваль елок, основными площадками которого станут Театральный сквер и улица Ленина. Концепция предлагала выставку уникальных елок, дизайнерские фотозоны на улице. Планировалось привлечь торговый центр «Мега» и магазин «Икеа» в качестве партнеров.