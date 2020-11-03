В Новосибирске две недели ищут мужчину, утонувшего во время фотосессии на дамбе ГЭС

В Новосибирске две недели не могут найти утонувшего на дамбе ГЭС
В Новосибирске две недели не могут найти тело 25-летнего мужчины, который погиб 19 октября во время фотосессии на дамбе ГЭС.
Начальник муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин сообщил корреспонденту НГС, что активные поиски продолжаются, но они пока не принесли результатов. Также эту информацию подтвердила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Родственник погибшего рассказал корреспонденту НГС, что ни спасатели, ни следователи не сообщают подробности о поисках.
На прошлой неделе друзья погибшего заявили в социальных сетях, что спасатели фактически бездействуют и не ведут активные поиски тела. Спасатели объяснили, что не останавливали поиски, но подтвердили — спуск лодок на воду был ограничен из-за погоды. Начальник МАСС также опроверг слова друзей погибшего о том, что спасатели предложили им самостоятельно дежурить на берегу.
Трагедия на дамбе ГЭС произошла 19 октября. Молодой мужчина, недавно сыгравший свадьбу, решил сделать групповой снимок с друзьями на дамбе. Однако кто-то в компании поскользнулся на парапете — все пять человек упали в воду. Одна из девушек после скончалась в больнице, а тело мужчины по-прежнему ищут.
В конце октября в бассейне Ленинского района утонула женщина. Как стало позже известно, 46-летняя женщина была постоянной клиенткой, проблем со здоровьем при посещении центра у нее не возникало.