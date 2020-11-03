В Новосибирске две недели ищут мужчину, утонувшего во время фотосессии на дамбе ГЭС

В Новосибирске две недели не могут найти тело 25-летнего мужчины, который погиб 19 октября во время фотосессии на дамбе ГЭС.

Начальник муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин сообщил корреспонденту НГС, что активные поиски продолжаются, но они пока не принесли результатов. Также эту информацию подтвердила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Родственник погибшего рассказал корреспонденту НГС, что ни спасатели, ни следователи не сообщают подробности о поисках.