В больнице скончалась девушка, которая упала в воду с дамбы ГЭС во время фотосессии

В Новосибирске в больнице умерла девушка, упавшая в воду с дамбы ГЭС
В Новосибирске в больнице скончалась 23-летняя девушка, которая упала в воду во время фотосессии на дамбе ГЭС.
Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в региональном Минздраве.
— Доставили в тяжелом состоянии в реанимацию. Она скончалась, — сообщили в ведомстве.
В следственном комитете также подтвердили информацию о гибели девушки.
Инцидент произошел 19 октября, когда компания молодых людей отдыхала у «Обского моря». Пятеро друзей ехали со свадьбы, когда решили сфотографироваться на парапете. Один из молодых людей поскользнулся, и компания упала в воду. В итоге выбраться не удалось 25-летнему мужчине, тело которого до сих пор не нашли.
— Поисковые мероприятия мужчины продолжаются. Доследственная проверка продолжается, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Родственник погибшего мужчины рассказал корреспонденту НГС подробности трагедии. По его словам, пострадавшая девушка из компании впала в кому.
Дамба ГЭС связывает левый и правый берега и является своего рода четвертым мостом через Обь — и неофициальным любимым местом горожан для свадебных фото и романтических прогулок. Больше пяти лет назад власти официально сделали плотину ГЭС безостановочным местом.