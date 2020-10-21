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В больнице скончалась девушка, которая упала в воду с дамбы ГЭС во время фотосессии

После происшествия пострадавшую увезли в реанимацию

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Компания молодых людей решила сделать фото на парапете, но один из мужчин поскользнулся

Компания молодых людей решила сделать фото на парапете, но один из мужчин поскользнулся

В Новосибирске в больнице умерла девушка, упавшая в воду с дамбы ГЭС

В Новосибирске в больнице скончалась 23-летняя девушка, которая упала в воду во время фотосессии на дамбе ГЭС.

Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в региональном Минздраве.

— Доставили в тяжелом состоянии в реанимацию. Она скончалась, — сообщили в ведомстве.

В следственном комитете также подтвердили информацию о гибели девушки.

Инцидент произошел 19 октября, когда компания молодых людей отдыхала у «Обского моря». Пятеро друзей ехали со свадьбы, когда решили сфотографироваться на парапете. Один из молодых людей поскользнулся, и компания упала в воду. В итоге выбраться не удалось 25-летнему мужчине, тело которого до сих пор не нашли.

— Поисковые мероприятия мужчины продолжаются. Доследственная проверка продолжается, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Родственник погибшего мужчины рассказал корреспонденту НГС подробности трагедии. По его словам, пострадавшая девушка из компании впала в кому.

Дамба ГЭС связывает левый и правый берега и является своего рода четвертым мостом через Обь — и неофициальным любимым местом горожан для свадебных фото и романтических прогулок. Больше пяти лет назад власти официально сделали плотину ГЭС безостановочным местом.

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ГЭСутонул
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