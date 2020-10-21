В больнице скончалась девушка, которая упала в воду с дамбы ГЭС во время фотосессии

В Новосибирске в больнице скончалась 23-летняя девушка, которая упала в воду во время фотосессии на дамбе ГЭС.

Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в региональном Минздраве.



— Доставили в тяжелом состоянии в реанимацию. Она скончалась, — сообщили в ведомстве.

В следственном комитете также подтвердили информацию о гибели девушки.

Инцидент произошел 19 октября, когда компания молодых людей отдыхала у «Обского моря». Пятеро друзей ехали со свадьбы, когда решили сфотографироваться на парапете. Один из молодых людей поскользнулся, и компания упала в воду. В итоге выбраться не удалось 25-летнему мужчине, тело которого до сих пор не нашли.

