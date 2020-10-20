Новосибирец упал в воду во время фотосессии на дамбе ГЭС — его не удалось спасти

Прошлым вечером, 19 октября, в Советском районе Новосибирска утонул молодой человек. Это произошло во время фотосессии.



— Тонули два человека на дамбе плотины ГЭС. Они упали в воду, об этом граждане сообщили. Одного спасли, один утонул, — рассказали НГС в службе 112.

В службе добавили, что вызов с места происшествия поступил в 23:50.

Обновлено. Информацию о гибели мужчины прокомментировали в Следственном комитете.

— 20 октября в следственные органы поступило сообщение о том, что ночью в Советском районе на дамбе ГЭС во время фотосъемки упали в воду мужчина 1994 года рождения и женщина 1997 года рождения. Девушка была доставлена на берег и передана бригаде скорой помощи. В настоящий момент она находится в лечебном учреждении. Поисковые мероприятия мужчины продолжаются. По данному факту следственными органами СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.