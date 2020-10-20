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Новосибирец упал в воду во время фотосессии на дамбе ГЭС — его не удалось спасти

Его спутницу, которая тоже начала тонуть, доставили в больницу

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Одного из тонувших не удалось спасти

Одного из тонувших не удалось спасти

В Новосибирске парень утонул у дамбы ГЭС во время фотосессии

Прошлым вечером, 19 октября, в Советском районе Новосибирска утонул молодой человек. Это произошло во время фотосессии.

— Тонули два человека на дамбе плотины ГЭС. Они упали в воду, об этом граждане сообщили. Одного спасли, один утонул, — рассказали НГС в службе 112.

В службе добавили, что вызов с места происшествия поступил в 23:50.

Обновлено. Информацию о гибели мужчины прокомментировали в Следственном комитете.

— 20 октября в следственные органы поступило сообщение о том, что ночью в Советском районе на дамбе ГЭС во время фотосъемки упали в воду мужчина 1994 года рождения и женщина 1997 года рождения. Девушка была доставлена на берег и передана бригаде скорой помощи. В настоящий момент она находится в лечебном учреждении. Поисковые мероприятия мужчины продолжаются. По данному факту следственными органами СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Она добавила, что в компании было четверо человек. Сначала в воду упал один парень, его спасти попытался друг и две девушки. В итоге на берег выбрались только двое - молодой человек и девушка, а один новосибирец утонул.

Если вы стали свидетелем этой трагедии или знали погибшего, сообщите об этом в редакцию дежурному корреспонденту.

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Другая трагедия произошла в Новосибирске в августе. Тогда на Обском море мужчина запутался в собственных сетях и утонул. Чтобы найти тело, пришлось вызывать водолазов.

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