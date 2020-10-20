Новосибирец упал в воду во время фотосессии на дамбе ГЭС — его не удалось спасти

В Новосибирске парень утонул у дамбы ГЭС во время фотосессии
Прошлым вечером, 19 октября, в Советском районе Новосибирска утонул молодой человек. Это произошло во время фотосессии.
— Тонули два человека на дамбе плотины ГЭС. Они упали в воду, об этом граждане сообщили. Одного спасли, один утонул, — рассказали НГС в службе 112.
В службе добавили, что вызов с места происшествия поступил в 23:50.
Обновлено. Информацию о гибели мужчины прокомментировали в Следственном комитете.
— 20 октября в следственные органы поступило сообщение о том, что ночью в Советском районе на дамбе ГЭС во время фотосъемки упали в воду мужчина 1994 года рождения и женщина 1997 года рождения. Девушка была доставлена на берег и передана бригаде скорой помощи. В настоящий момент она находится в лечебном учреждении. Поисковые мероприятия мужчины продолжаются. По данному факту следственными органами СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Она добавила, что в компании было четверо человек. Сначала в воду упал один парень, его спасти попытался друг и две девушки. В итоге на берег выбрались только двое - молодой человек и девушка, а один новосибирец утонул.
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Другая трагедия произошла в Новосибирске в августе. Тогда на Обском море мужчина запутался в собственных сетях и утонул. Чтобы найти тело, пришлось вызывать водолазов.