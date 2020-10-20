Смертельная фотосессия на дамбе ГЭС: утонувший мужчина женился четыре дня назад

В Новосибирске ищут утонувшего на дамбе после фотосессии
В Новосибирске продолжаются поиски 25-летнего мужчины, который погиб 19 октября во время фотосессии на дамбе ГЭС. Родственник погибшего рассказал корреспонденту НГС подробности трагедии.
— Пятеро друзей, они ехали со свадьбы. Четыре дня в браке он провел, свадьба была дома, в Академгородке. Они 16 октября зарегистрировались, а в воскресенье вечером вместе с женой поехал друзей провожать. Невеста осталась в машине — у неё последний месяц беременности, она на парапет бы не залезла, — объяснил близкий родственник погибшего, попросивший не указывать его имя.
По словам собеседника, на дамбе приятели решили сфотографироваться и посмотреть на волны. Но внезапно один человек в компании поскользнулся, после чего все упали друг за другом.
— Пятеро упали, один вот утонул, ещё у одной девочки была клиническая смерть, сейчас она в коме в больнице находится, — продолжил мужчина. — У его мамы до сих пор истерика, отец в предынфарктном состоянии. Вчера всю ночь брат его ходил по берегу тело искал, не нашел. Вообще, тело так до сих пор не могут найти.
Информацию о том, что тело утонувшего до сих пор не найдено, подтвердили и в Следственном комитете. Погибший работал охранником на пивзаводе. Помимо беременной жены, у него остался ещё сын от первого брака, который живет в Анапе с матерью.
Ранее в Следственном комитете рассказывали, что в этот день сначала в воду упал один парень, его спасти попытались друг и две девушки (одна осталась на берегу). В итоге на берег выбрались только двое — молодой человек и девушка, а один новосибирец утонул.
— Поисковые мероприятия по поиску продолжаются. Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — подчеркнули в ведомстве.
Дамба ГЭС связывает левый и правый берега и является своего рода четвертым мостом через Обь — и неофициальным любимым местом горожан для свадебных фото и романтических прогулок. Больше пяти лет назад власти официально сделали плотину ГЭС безостановочным местом.