«Это был пакет, а не тело»: спасатели объяснили, почему долго ищут новосибирца, утонувшего возле дамбы ГЭС

— Мы уже не знаем, к кому обратиться, чтобы нам помогли в поисках. Служба спасения и другие инстанции не хотят шевелиться никак, кормят нас постоянными завтраками, никакой точной информации не дают и никак не помогают, — говорится в сообщении, которое сейчас распространяется в городских пабликах во «ВКонтакте».



НГС поговорил с друзьями утонувшего мужчины и выслушал точку зрения спасателей на ситуацию.

Что рассказывают о поисках друзья погибшего новосибирца



Как сообщила подруга пострадавшей семьи Надежда Мурыгина, в ночь происшествия прибывшие спасатели МАСС не стали проводить поисковые работы на воде, а только лишь осмотрели берег.

