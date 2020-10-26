«Это был пакет, а не тело»: спасатели объяснили, почему долго ищут новосибирца, утонувшего возле дамбы ГЭС

Спасатели объяснили долгие поиски утонувшего на дамбе ГЭС в Новосибирске
В Новосибирске продолжаются поиски тела новосибирца, упавшего с дамбы ГЭС во время фотосессии вечером 19 октября. Молодой мужчина, недавно сыгравший свадьбу, решил сделать групповой снимок с друзьями на дамбе. Однако кто-то в компании поскользнулся на скользком парапете, в результате чего все пять человек упали в воду. Одна из девушек в результате происшествия скончалась в больнице, а тело мужчины по-прежнему ищут.
Друзья погибшего заявили в социальных сетях, что спасатели фактически бездействуют и не ведут активные поиски тела.
— Мы уже не знаем, к кому обратиться, чтобы нам помогли в поисках. Служба спасения и другие инстанции не хотят шевелиться никак, кормят нас постоянными завтраками, никакой точной информации не дают и никак не помогают, — говорится в сообщении, которое сейчас распространяется в городских пабликах во «ВКонтакте».
НГС поговорил с друзьями утонувшего мужчины и выслушал точку зрения спасателей на ситуацию.
Что рассказывают о поисках друзья погибшего новосибирца
Как сообщила подруга пострадавшей семьи Надежда Мурыгина, в ночь происшествия прибывшие спасатели МАСС не стали проводить поисковые работы на воде, а только лишь осмотрели берег.
— Через полчаса они сказали, что завтра продолжат поиски.
По словам Надежды,
— Его не только мы видели, спасатели тоже видели, но катер, который должен был приплыть и убедиться, не поплыл. А спасатели не могли сами посмотреть, у них запрет из-за погоды, — добавила подруга семьи.
Сейчас поиски тела продолжаются, но, как уверены друзья погибшего, в основном силами родственников и близких.
Что говорят о поисковой операции в службе МАСС
Начальник муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин объяснил корреспонденту НГС, что спасатели не останавливали поиски, но подтвердил, что спуск лодок на воду ограничен из-за погоды.
— Водолазы проводили поиски, сейчас затрудняюсь сказать, когда именно — во вторник или в среду. Лодка не спускается в связи с погодными условиями, штормовыми моментами и отрицательными температурами. Это один момент. А второй — это то, что происшествие случилось рядом с дамбой. А лодка нужна только в случае обнаружения тела далеко от берега — там, где невозможно достать. Лодка тогда будет обязательно спущена, так как находится в экипаже, который туда приезжает, — сообщил он.
По словам Дмитрия Фокина, спасатели были на дамбе и в тот момент, когда родственники обнаружили в воде предмет, который напоминал тело.
— Спасатели были там на месте, когда предмет обнаружили. Это не тело, это то ли пакет был, то ли что-то такое темное. В 50 метрах от берега примерно. Спасатели обследовали объект в бинокль — тот появился, а потом пропал из виду. Предполагаемое тело пострадавшего в любом бы случае приблизилось к берегу, — объяснил начальник МАСС.
Начальник МАСС также опроверг слова друзей погибшего о том, что спасатели предложили им самостоятельно дежурить на берегу:
— Как мы можем указывать и говорить о каком-то дежурстве людям, которые не имеют отношения к спасателям? Это исключено. Просто, когда они приезжали к нам в отряд, мы им говорили, что, если вдруг они заметят что-то в воде, пусть сразу звонят и обращаются к нам.
В настоящее время, как пояснил Дмитрий Фокин, поиски продолжаются: спасатели осматривали берег с утра, работы запланированы и вечером.
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