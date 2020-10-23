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В новосибирском бассейне утонула женщина

На месте работает следственная группа

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Инцидент произошел около восьми часов утра

Инцидент произошел около восьми часов утра

Сегодня утром, 23 октября, в бассейне спортивно-оздоровительного центра в Ленинском районе Новосибирска утонула женщина.

— Пархоменко, 106, бассейн «Аква-Тонус», утонула женщина, — такое сообщение поступило в службу 112.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили происшествие.

— Действительно, поступила информация. На месте работает следственно-оперативная группа полиции и Следственного комитета, — рассказали в ведомстве.

В МВД уточнили, что о происшествии полиции стало известно около 08:00. В самом бассейне инцидент пока никак комментируют.

— Следственными органами СКР организована доследственная проверка. На место происшествия выехал следователь, — сообщила НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Подписчик сообщества новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщил подробности происшествия.

— Пожилая женщина потеряла сознание во время купания. Дежурный тренер оказывал реанимационные действия до приезда скорой помощи, однажды сердце удалось запустить, но она всё равно скончалась. Приехали родственники и опознали погибшую. На месте работает Следственный комитет, — рассказал подписчик.

Вы знаете личность погибшей женщины? Вы в этот момент находились в бассейне и знаете, что именно там произошло? Свяжитесь с журналистом НГС (можно анонимно).

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На этой неделе на дамбе ГЭС в воду упали несколько человек — одного из них не смогли спасти. НГС поговорил со знакомым погибшего и выяснил обстоятельства этого происшествия.

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Ленинский районбассейнутонула
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