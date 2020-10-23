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Тема дняЖурналист с ковидом осталась без врачей и лекарств

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Была постоянной клиенткой: в новосибирском бассейне рассказали, как спасали утонувшую посетительницу

Прежде проблем со здоровьем в оздоровительном центре у нее не возникало

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Погибшая женщина нередко ходила в бассейн

Погибшая женщина нередко ходила в бассейн

Посетительнице новосибирского бассейна стало плохо в воде

В спортивно-оздоровительном центре «Аква-Тонус» Новосибирска рассказали подробности происшествия в бассейне — утром там погибла посетительница.

— Сегодня около 8 утра 46-летней посетительнице нашего бассейна стало плохо на чаше бассейна. Тренер бассейна моментально среагировал, оказал скорую медицинскую помощь, пока ждали врачей. Приехавшие на место сотрудники пытались реанимировать посетительницу, но безрезультатно, — объяснила управляющая «Аква-Тонус» Светлана Михеева.

Управляющая добавила, что дежурный тренер сам заметил, что клиентка начала тонуть в бассейне, и моментально вытащил ее из воды. По словам Светланы Михеевой, погибшая была постоянной клиенткой оздоровительного центра, раньше никаких проблем со здоровьем у нее не возникало.

По информации источника НГС, у погибшей женщины осталась несовершеннолетняя дочка.

Сейчас в инциденте разбираются следователи.

— Следственными органами СКР организована доследственная проверка. На место происшествия выехал следователь, — сообщила НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Если вы знаете погибшую женщину, то свяжитесь с нашим криминальным обозревателем или дежурным журналистом. Можно анонимно.

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На этой неделе на дамбе ГЭС в воду упали несколько человек — одного из них не смогли спасти. НГС поговорил с родственником погибшего и выяснил обстоятельства этого происшествия.

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