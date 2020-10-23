Была постоянной клиенткой: в новосибирском бассейне рассказали, как спасали утонувшую посетительницу

Посетительнице новосибирского бассейна стало плохо в воде
В спортивно-оздоровительном центре «Аква-Тонус» Новосибирска рассказали подробности происшествия в бассейне — утром там погибла посетительница.
— Сегодня около 8 утра 46-летней посетительнице нашего бассейна стало плохо на чаше бассейна. Тренер бассейна моментально среагировал, оказал скорую медицинскую помощь, пока ждали врачей. Приехавшие на место сотрудники пытались реанимировать посетительницу, но безрезультатно, — объяснила управляющая «Аква-Тонус» Светлана Михеева.
Управляющая добавила, что дежурный тренер сам заметил, что клиентка начала тонуть в бассейне, и моментально вытащил ее из воды. По словам Светланы Михеевой, погибшая была постоянной клиенткой оздоровительного центра, раньше никаких проблем со здоровьем у нее не возникало.
По информации источника НГС, у погибшей женщины осталась несовершеннолетняя дочка.
Сейчас в инциденте разбираются следователи.
— Следственными органами СКР организована доследственная проверка. На место происшествия выехал следователь, — сообщила НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
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На этой неделе на дамбе ГЭС в воду упали несколько человек — одного из них не смогли спасти. НГС поговорил с родственником погибшего и выяснил обстоятельства этого происшествия.