Была постоянной клиенткой: в новосибирском бассейне рассказали, как спасали утонувшую посетительницу

В спортивно-оздоровительном центре «Аква-Тонус» Новосибирска рассказали подробности происшествия в бассейне — утром там погибла посетительница.



— Сегодня около 8 утра 46-летней посетительнице нашего бассейна стало плохо на чаше бассейна. Тренер бассейна моментально среагировал, оказал скорую медицинскую помощь, пока ждали врачей. Приехавшие на место сотрудники пытались реанимировать посетительницу, но безрезультатно, — объяснила управляющая «Аква-Тонус» Светлана Михеева.

Управляющая добавила, что дежурный тренер сам заметил, что клиентка начала тонуть в бассейне, и моментально вытащил ее из воды. По словам Светланы Михеевой, погибшая была постоянной клиенткой оздоровительного центра, раньше никаких проблем со здоровьем у нее не возникало.