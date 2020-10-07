Главный инфекционист НСО назвала отличие второй волны коронавируса от первой
В Новосибирской области началась вторая волна коронавируса. Об этом сегодня, 7 октября, на брифинге рассказала главный инфекционист регионального Минздрава Лариса Позднякова. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов также отметил, что ведомство фиксирует серьёзный рост заболеваемости ковидом в последние дни.
— Если вспомнить начало пандемии, сначала это были лёгкие случаи, в основном бессимптомные, и уже где-то к концу мая-июня шло нарастание количества и тяжести. Тем не менее мы первую волну проходили с постепенным нарастанием. Сейчас, безусловно, вторая волна по всем эпидемиологическим законам, естественно, сейчас это более тяжелые пациенты, — сказала Лариса Позднякова.
Она добавила, что заболеваемость ковидом растёт с количеством случаев ОРВИ.
— Естественно, сегодня коронавирусная инфекция идёт в составе ОРВИ, и мы имеем эпидемический подъём. Коронавирус тоже вырастает. И это более острые ситуации за более короткое время. И пациенты сейчас действительно тяжелые, старше 65 лет. И те, кто не входит в этот возраст, имеют достаточно тяжелые проявления инфекции, — добавила врач.
Сегодня стало известно, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Новосибирской области ввели карантин в СИЗО — адвокатская палата Новосибирской области получила официальные письма от ГУФСИН. По той же причине региональный Минздрав решил вновь развернуть два инфекционных госпиталя.