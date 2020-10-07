В Новосибирской области началась вторая волна коронавируса. Об этом сегодня, 7 октября, на брифинге рассказала главный инфекционист регионального Минздрава Лариса Позднякова. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов также отметил, что ведомство фиксирует серьёзный рост заболеваемости ковидом в последние дни.

— Если вспомнить начало пандемии, сначала это были лёгкие случаи, в основном бессимптомные, и уже где-то к концу мая-июня шло нарастание количества и тяжести. Тем не менее мы первую волну проходили с постепенным нарастанием. Сейчас, безусловно, вторая волна по всем эпидемиологическим законам, естественно, сейчас это более тяжелые пациенты, — сказала Лариса Позднякова.