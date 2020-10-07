7 октября среда
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 5/10
usd 78.51
eur 92.52
Тема дняПереведут ли школьников на дистант

Все новости

Все новости

В Новосибирской области началась вторая волна коронавируса

Сейчас в НСО всё больше пациентов с тяжёлым течением ковида

956
14Обсудить

Поделиться

Заболеваемость коронавирусом и ОРВИ в регионе растёт

Заболеваемость коронавирусом и ОРВИ в регионе растёт

Главный инфекционист НСО назвала отличие второй волны коронавируса от первой

В Новосибирской области началась вторая волна коронавируса. Об этом сегодня, 7 октября, на брифинге рассказала главный инфекционист регионального Минздрава Лариса Позднякова. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов также отметил, что ведомство фиксирует серьёзный рост заболеваемости ковидом в последние дни.

— Если вспомнить начало пандемии, сначала это были лёгкие случаи, в основном бессимптомные, и уже где-то к концу мая-июня шло нарастание количества и тяжести. Тем не менее мы первую волну проходили с постепенным нарастанием. Сейчас, безусловно, вторая волна по всем эпидемиологическим законам, естественно, сейчас это более тяжелые пациенты, — сказала Лариса Позднякова.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Она добавила, что заболеваемость ковидом растёт с количеством случаев ОРВИ.

— Естественно, сегодня коронавирусная инфекция идёт в составе ОРВИ, и мы имеем эпидемический подъём. Коронавирус тоже вырастает. И это более острые ситуации за более короткое время. И пациенты сейчас действительно тяжелые, старше 65 лет. И те, кто не входит в этот возраст, имеют достаточно тяжелые проявления инфекции, — добавила врач.

Сегодня стало известно, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Новосибирской области ввели карантин в СИЗО — адвокатская палата Новосибирской области получила официальные письма от ГУФСИН. По той же причине региональный Минздрав решил вновь развернуть два инфекционных госпиталя.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (14)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!