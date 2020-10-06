Как сейчас лечат пациентов с коронавирусом — 7 кадров из палаты ковидного госпиталя

Проблемы со здоровьем начались 10 сентября. Я работал кондуктором во вторую смену, почувствовал себя нехорошо, появились первые симптомы ОРВИ. 13 сентября я пошёл в поликлинику на прием к врачу, он прописал мне лекарства. На тот момент диагноз «коронавирусная инфекция» мне ещё не поставили. Медикаменты я выкупил несколько дней спустя, но не все, так как лекарства были слишком дорогими — общая стоимость получилась около 2 тысяч рублей.

Затем у меня пропало обоняние, но я не придал этому значения, подумал, что это из-за капель «Пиносол», которыми я лечился. Спустя несколько дней обоняние вернулось, но стала повышаться температура. Сперва 37,6 градуса, затем температура начала расти: 38,2 °С, дальше опять 37,5 градуса, после чего я решил вызвать врача на дом.

Терапевт пришёл 17 сентября и сразу отправил меня в больницу. Там меня направили на КТ. Компьютерная томография показала, что у меня нет пневмонии, лёгкие чистые. Мне выписали антибиотики, которые я сам начал колоть. Но уколы почему-то не помогали. Они сбивали температуру, но через некоторое время она возвращалась.