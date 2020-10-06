Как сейчас лечат пациентов с коронавирусом — 7 кадров из палаты ковидного госпиталя

Новосибирец показал фотографии изнутри ковидного госпиталя
Вторая волна коронавируса уже на горизонте. Количество заболевших увеличивается с каждым днем. В этот понедельник оперштаб отчитался о 73 зараженных и 5 умерших новосибирцах, хотя еще недавно прирост больных не превышал 40–50 случаев в сутки. Из-за этого в Новосибирске вновь разворачивают ковидные госпитали — на днях пациентов с коронавирусом начала принимать больница № 25. В пресс-службе медучреждения рассказали, что за первый день работы к ним госпитализировали 84 пациента — всего в госпитале 200 коек. В начале пандемии было много жалоб и претензий к состоянию больниц и процессу лечения. Как изменились больничные условия за полгода? Об этом мы поговорили с пациентом ковидного госпиталя. 38-летний кондуктор трамвая Юрий Ядрышников заразился коронавирусом в сентябре. Сейчас он проходит лечение в больнице. Юрий рассказал, в каких условиях находятся заболевшие и как их лечат. Публикуем его колонку-мнение.
Проблемы со здоровьем начались 10 сентября. Я работал кондуктором во вторую смену, почувствовал себя нехорошо, появились первые симптомы ОРВИ. 13 сентября я пошёл в поликлинику на прием к врачу, он прописал мне лекарства. На тот момент диагноз «коронавирусная инфекция» мне ещё не поставили. Медикаменты я выкупил несколько дней спустя, но не все, так как лекарства были слишком дорогими — общая стоимость получилась около 2 тысяч рублей.
Затем у меня пропало обоняние, но я не придал этому значения, подумал, что это из-за капель «Пиносол», которыми я лечился. Спустя несколько дней обоняние вернулось, но стала повышаться температура. Сперва 37,6 градуса, затем температура начала расти: 38,2 °С, дальше опять 37,5 градуса, после чего я решил вызвать врача на дом.
Терапевт пришёл 17 сентября и сразу отправил меня в больницу. Там меня направили на КТ. Компьютерная томография показала, что у меня нет пневмонии, лёгкие чистые. Мне выписали антибиотики, которые я сам начал колоть. Но уколы почему-то не помогали. Они сбивали температуру, но через некоторое время она возвращалась.
С 21 на 22 сентября у меня поднялась температура до 39,4 градуса. Ночью вызвал скорую, но, пока ждал, решил сам сбить температуру, поэтому отменил вызов. 22 сентября снова вызвал врача на дом. Она меня снова направила в больницу на скорой. Но я сам добрался до 11-й больницы, она от меня недалеко. Я пришёл, отправился уже во второй раз на КТ, которое показало 25% поражения лёгких — пневмония. Здесь же у меня взяли тест на коронавирус и положили в больницу.
Через три дня, утром 25 сентября, мне поставили диагноз COVID-19. Уже днём меня перенаправили из 11-й больницы в военный госпиталь. Почему перевели, не знаю. Врач так решила и не объяснила. Может, потому что 11-я больница переполнена? Туда сейчас всех везут, там много народу.
В военном госпитале меня в тот же день стали лечить. Уровень тут получше, чем в 11-й больнице. В 11-й вообще тяжело было находиться: в санузлах очень грязно, в палатах и самой больнице душно, приходилось открывать окно, на уколы собиралась огромная очередь, мы стояли, выжидали, пока она кончится или станет меньше. Все шли в один кабинет ставить уколы. Врачи были разные, но мне в основном попадались приветливые. Вообще их жалко было, они все упакованы в эти костюмы защитные...
В военном госпитале условия хорошие. Кормят вкусно, мебель новая, в том числе постель. Если нужно, то меняют постельное белье. Отдельный бокс на двоих, всё чисто и красиво.
Здесь каждый день моют пол, поддерживают порядок. Доктор приходит вежливый и объясняет, что к чему. Такое чувство, что даже выздоравливаешь быстрее.
В военном госпитале есть своя лаборатория, поэтому результаты теста на коронавирус приходят очень быстро — в течение двух дней. Если получаешь два отрицательных теста, то тебя выписывают. Может быть, сделают КТ. У меня пока один тест показал отрицательный результат, а другой — положительный. Продолжаю лечиться.
У нас свободный распорядок дня. В 9 завтрак. Потом капельница. Затем приходит доктор и рассказывает о нашем состоянии. В 14 часов у нас обед. Потом свободное время. Едим, смотрим фильмы.
Ужин в 18 часов. Затем измеряют температуру, проверяют сатурацию, измеряют давление, берут анализ крови. Ближе к вечеру еще раз ставят укол и капельницу. Потом между собой решаем, когда ложимся спать.
Строительством военного госпиталя для коронавирусных больных занимались военные, ковидный госпиталь рассчитан на 160 коек. Он был возведен за 56 суток, сдали госпиталь 15 мая. Вскоре после открытия Минобороны начало искать врачей в военный госпиталь Новосибирска. Им обещали зарплату от 20 до 70 тысяч рублей.
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