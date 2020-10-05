В Новосибирской области хотят ввести новое ограничение из-за коронавируса. Оно затронет спортсменов и учителей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил министерствам культуры, образования и спорта рассмотреть вопрос о запрете совместительства. По его словам, так можно сократить распространение коронавирусной инфекции:

— Особенно в творческих коллективах, из-за того, что сотрудники коллективов перемещаются с одного объекта на другой и успевают поработать сразу в нескольких местах, идет активное распространение инфекции в другие коллективы. Не останавливая работу организаций, я предлагаю министерству культуры, министерству спорта и министерству образования рассмотреть вопрос о временном запрете совместительств и вынести его на оперштаб, — сообщил Андрей Травников на еженедельном совещании в правительстве.