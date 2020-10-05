В Новосибирской области хотят ввести новое ограничение из-за коронавируса. Оно затронет спортсменов и учителей

Андрей Травников предложил новое ограничение для Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил министерствам культуры, образования и спорта рассмотреть вопрос о запрете совместительства. По его словам, так можно сократить распространение коронавирусной инфекции:
— Особенно в творческих коллективах, из-за того, что сотрудники коллективов перемещаются с одного объекта на другой и успевают поработать сразу в нескольких местах, идет активное распространение инфекции в другие коллективы. Не останавливая работу организаций, я предлагаю министерству культуры, министерству спорта и министерству образования рассмотреть вопрос о временном запрете совместительств и вынести его на оперштаб, — сообщил Андрей Травников на еженедельном совещании в правительстве.
Кроме того, губернатор сказал, что из-за роста заболеваемости COVID-19 стоит усилить контроль за выполнением мер безопасности:
— Установка на ужесточение мер по контролю за выполнением противоэпидемиологических мер остается. Я считаю, что абсолютно оправданное было решение, которое мы принимали на прошлой неделе, — по продлению режима повышенной готовности до конца октября, — сообщил губернатор.
Он объяснил, что после снятия ограничительных мер горожане немного расслабились, поэтому нужно усилить контроль за выполнением мер на предприятиях, а также соблюдать элементарные меры безопасности: мыть руки и носить защитные маски.
— С учетом исполнения этих мер и с учетом ужесточения мер контроля в ближайшее время мы не предполагаем принятия решений по возобновлению каких-то ограничительных мероприятий в отношении определенных предприятий или секторов экономики. Я считаю, что, если мы проявим ответственность и дисциплину, мы сможем и настоящий напряженный период развития пандемии коронавируса, и сезонные заболевания перенести достаточно спокойно, — подчеркнул Андрей Травников.
В том числе не планируется изменять график работы школ и вводить досрочные каникулы.
На той неделе правительство Новосибирской области продлило до 31 октября режим повышенной готовности. Это значит, что соблюдать некоторые запреты, в том числе носить маски в магазинах и общественном транспорте, нам придётся ещё минимум месяц. Каким сферам запрещено работать до сих пор — узнала наш корреспондент.
Последним послаблением от правительства стало возобновление работы гостиничного бизнеса и молодёжных центров, также разрешили проводить выставки, концерты и фестивали, но при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
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