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8 запретов из-за коронавируса, которые все ещё действуют в Новосибирске (надолго ли?)

Жизнь уже давно вернулась в прежнее русло, правда, не для всех

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Чиновники практически каждую неделю ослабляют коронавирусный режим несмотря на прогнозируемое приближение второй волны

Чиновники практически каждую неделю ослабляют коронавирусный режим несмотря на прогнозируемое приближение второй волны

Новосибирские власти рассказали об ограничениях из-за коронавируса

На этой неделе правительство Новосибирской области продлило до 31 октября режим повышенной готовности. Это значит, что соблюдать некоторые запреты, в том числе носить маски в магазинах и общественном транспорте, нам придётся ещё минимум месяц. Каким сферам запрещено работать до сих пор — узнала наш корреспондент Алина Каур (список актуален на 30 сентября).

1. Запрещены массовые мероприятия с детьми

Любые детские мероприятия в закрытых помещениях под запретом до 1 января 2021 года. Это распоряжение главного санитарного врача РФ.

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2. Детские лагеря не работают

Все детские оздоровительные лагеря сейчас функционируют в режиме баз отдыха. И вряд ли они откроются в ближайший месяц.

— Детские лагеря, скорее всего, до Нового года работать не будут, — предполагает Андрей Данилков, председатель Фонда развития детских лагерей, член президиума межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху». — По крайней мере, до 31 октября нас точно не откроют, ну а дальше могут быть разные варианты. В режиме обсерватора сейчас работают лагеря «Юбилейный» и «Берёзка». Некоторые лагеря функционируют как базы отдыха, среди них «Электрон». Но я не знаю, как у них это получается.

3. Закрыты детские площадки в ТРЦ

— Их работа приостановлена по распоряжению губернатора, — кратко прокомментировали в ТРЦ «Сибирский Молл», затруднившись назвать хотя бы примерную дату, когда детские площадки вновь заработают.

При этом работа батутных парков, спортивно-развлекательных центров и спортивных площадок разрешена.

4. ЗАГСы работают с ограничениями

Пары, которые хотят зарегистрировать свой брак, могут расписаться в присутствии не более 10 человек, включая работников Дворцов бракосочетания. Во время церемонии необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.

Некоторые новосибирцы легко и просто находят выходит из ситуации: они устраивают трансляции для своих друзей в Инстаграме и организуют тематические фотосессии в защитных масках.

5. Цирк не работает

Все гастроли приостановлены с 21 марта 2020 года.

— В целях исполнения приказа Минкультуры России «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории РФ» ФКП «Росгосцирк» приостанавливает проведение мероприятий во всех своих филиалах, — такое объявление висит на сайте цирка.

6. Посещение спортивных соревнований ограничено

На данном этапе власти разрешают проводить официальные спортивные мероприятия с участием зрителей, но при условии, что стадионы заполнены на 50% и менее. Так, например, футбольному клубу «Новосибирск» и хоккейной команде «Сибирь» разрешили играть только при ограниченном количестве зрителей.

7. Действует масочный режим

Маски носим в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах и в других общественных местах. В защитных масках также необходимо находиться в кинотеатрах, театрах и в филармонии. Но, как рассказывают посетители кинотеатров и театров, маски проверяют только на входе — внутри помещения, а также в самом зале, их можно снять.

8. Частично приостановлено международное авиасообщение

Сейчас из Новосибирска летают только регулярные рейсы в Анталью. Также периодически организуются вывозные рейсы со странами Средней Азии, среди которых Киргизия, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. Информации о возобновлении регулярного авиасообщения с другими странами пока нет.

Последним послаблением от правительства стало возобновление работы гостиничного бизнеса и молодёжных центров, также разрешили проводить выставки, концерты и фестивали, но при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Статистика по заболеваемости и смертности в последние дни ухудшается: больных стало больше. В субботу наша читательница заметила большую очередь из Скорых около больницы в Советском районе. Смотрите фото. На следующий день Минздрав объяснил, в чем причина.

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COVID-19НовосибирскНовосибирская областьзапретыограничениякоронавирус
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