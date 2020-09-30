8 запретов из-за коронавируса, которые все ещё действуют в Новосибирске (надолго ли?)

2. Детские лагеря не работают

Все детские оздоровительные лагеря сейчас функционируют в режиме баз отдыха. И вряд ли они откроются в ближайший месяц.

— Детские лагеря, скорее всего, до Нового года работать не будут, — предполагает Андрей Данилков, председатель Фонда развития детских лагерей, член президиума межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху». — По крайней мере, до 31 октября нас точно не откроют, ну а дальше могут быть разные варианты. В режиме обсерватора сейчас работают лагеря «Юбилейный» и «Берёзка». Некоторые лагеря функционируют как базы отдыха, среди них «Электрон». Но я не знаю, как у них это получается.

3. Закрыты детские площадки в ТРЦ

— Их работа приостановлена по распоряжению губернатора, — кратко прокомментировали в ТРЦ «Сибирский Молл», затруднившись назвать хотя бы примерную дату, когда детские площадки вновь заработают.

При этом работа батутных парков, спортивно-развлекательных центров и спортивных площадок разрешена.



4. ЗАГСы работают с ограничениями