8 запретов из-за коронавируса, которые все ещё действуют в Новосибирске (надолго ли?)

Новосибирские власти рассказали об ограничениях из-за коронавируса
На этой неделе правительство Новосибирской области продлило до 31 октября режим повышенной готовности. Это значит, что соблюдать некоторые запреты, в том числе носить маски в магазинах и общественном транспорте, нам придётся ещё минимум месяц. Каким сферам запрещено работать до сих пор — узнала наш корреспондент Алина Каур (список актуален на 30 сентября).
1. Запрещены массовые мероприятия с детьми
Любые детские мероприятия в закрытых помещениях под запретом до 1 января 2021 года. Это распоряжение главного санитарного врача РФ.
2. Детские лагеря не работают
Все детские оздоровительные лагеря сейчас функционируют в режиме баз отдыха. И вряд ли они откроются в ближайший месяц.
— Детские лагеря, скорее всего, до Нового года работать не будут, — предполагает Андрей Данилков, председатель Фонда развития детских лагерей, член президиума межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху». — По крайней мере, до 31 октября нас точно не откроют, ну а дальше могут быть разные варианты. В режиме обсерватора сейчас работают лагеря «Юбилейный» и «Берёзка». Некоторые лагеря функционируют как базы отдыха, среди них «Электрон». Но я не знаю, как у них это получается.
3. Закрыты детские площадки в ТРЦ
— Их работа приостановлена по распоряжению губернатора, — кратко прокомментировали в ТРЦ «Сибирский Молл», затруднившись назвать хотя бы примерную дату, когда детские площадки вновь заработают.
При этом работа батутных парков, спортивно-развлекательных центров и спортивных площадок разрешена.
4. ЗАГСы работают с ограничениями
Пары, которые хотят зарегистрировать свой брак, могут расписаться в присутствии не более 10 человек, включая работников Дворцов бракосочетания. Во время церемонии необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.
Некоторые новосибирцы легко и просто находят выходит из ситуации: они устраивают трансляции для своих друзей в Инстаграме и организуют тематические фотосессии в защитных масках.
5. Цирк не работает
Все гастроли приостановлены с 21 марта 2020 года.
— В целях исполнения приказа Минкультуры России «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории РФ» ФКП «Росгосцирк» приостанавливает проведение мероприятий во всех своих филиалах, — такое объявление висит на сайте цирка.
6. Посещение спортивных соревнований ограничено
На данном этапе власти разрешают проводить официальные спортивные мероприятия с участием зрителей, но при условии, что стадионы заполнены на 50% и менее. Так, например, футбольному клубу «Новосибирск» и хоккейной команде «Сибирь» разрешили играть только при ограниченном количестве зрителей.
7. Действует масочный режим
Маски носим в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах и в других общественных местах. В защитных масках также необходимо находиться в кинотеатрах, театрах и в филармонии. Но, как рассказывают посетители кинотеатров и театров, маски проверяют только на входе — внутри помещения, а также в самом зале, их можно снять.
8. Частично приостановлено международное авиасообщение
Сейчас из Новосибирска летают только регулярные рейсы в Анталью. Также периодически организуются вывозные рейсы со странами Средней Азии, среди которых Киргизия, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. Информации о возобновлении регулярного авиасообщения с другими странами пока нет.
Последним послаблением от правительства стало возобновление работы гостиничного бизнеса и молодёжных центров, также разрешили проводить выставки, концерты и фестивали, но при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
Статистика по заболеваемости и смертности в последние дни ухудшается: больных стало больше. В субботу наша читательница заметила большую очередь из Скорых около больницы в Советском районе. Смотрите фото. На следующий день Минздрав объяснил, в чем причина.
Когда нам ждать вторую волну? И как мутирует коронавирус? Об этом и многом другом мы поговорили с главным врачом ковидного госпиталя. Читайте интервью тут.