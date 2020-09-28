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Ещё два пациента умерли от коронавируса в Новосибирской области

За сутки ковидом заразились 69 человек

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В отделениях реанимации находятся 59 человек

В отделениях реанимации находятся 59 человек

Число умерших от коронавируса новосибирцев достигло 441 человека

Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил о 69 новых случаях заражения коронавирусом.

— На утро 28 сентября в регионе выявлено 12 999 случаев COVID-19 (+69 за минувшие сутки), в том числе у 768 детей. 11 859 пациентов выздоровели (+41 за сутки), — говорится в официальном сообщении. — Скончались ещё 2 пациента: мужчина, ему было 63 года, и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 441 человек.


В отделениях реанимации находятся 59 человек. На ИВЛ — 15 пациентов. Госпитализирован 21 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1447. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 525 пациентов.

СЮЖЕТ

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Последние дни в Новосибирске отмечается рост количества новых заражений COVID-19. Вчера оперштаб отчитался о 76 новых случаях и четырёх умерших. Сейчас Новосибирская область находится на втором этапе снятия коронавирусных ограничений, как и большинство регионов России. К слову, каждый регион самостоятельно принимает решение о переходе с одного этапа на другой и индивидуальных ограничениях. Общие рекомендации Роспотребнадзора предполагают, что противоэпидемические меры будут сохраняться до конца года.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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