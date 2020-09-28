Ещё два пациента умерли от коронавируса в Новосибирской области

Число умерших от коронавируса новосибирцев достигло 441 человека
Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил о 69 новых случаях заражения коронавирусом.
— На утро 28 сентября в регионе выявлено
В отделениях реанимации находятся 59 человек. На ИВЛ — 15 пациентов. Госпитализирован 21 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом
Последние дни в Новосибирске отмечается рост количества новых заражений