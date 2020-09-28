Ещё два пациента умерли от коронавируса в Новосибирской области

Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил о 69 новых случаях заражения коронавирусом.

— На утро 28 сентября в регионе выявлено 12 999 случаев COVID-19 (+69 за минувшие сутки), в том числе у 768 детей. 11 859 пациентов выздоровели (+41 за сутки), — говорится в официальном сообщении. — Скончались ещё 2 пациента: мужчина, ему было 63 года, и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 441 человек.