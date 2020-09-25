Самоизоляция возвращается? Как меняются коронавирусные ограничения в регионах и что будет дальше

Когда росла заболеваемость весной, самые строгие ограничения после Москвы ввели в Нижнем Новгороде. Что неудивительно: Нижегородская область на четвертом месте среди регионов по общему числу заболевших с начала эпидемии (здесь можно посмотреть данные по всем). Обогнали ее, помимо столицы, Московская область и Санкт-Петербург. В пятерку «лидеров» также вошла Свердловская область.



Сейчас в Нижегородской области противоречиво. С одной стороны — на днях состоялся фестиваль оперного искусства «Стрелка». С другой — театры всё еще закрыты. Губернатор Глеб Никитин говорит, что открыть театры для работы в обычном режиме пока невозможно.



— Боюсь, как бы не пришлось вводить новые ограничения. Но одно мероприятие мы не могли не провести! Потому что нельзя прерывать традиции. Потому что жизнь продолжается. И мы всё равно победим! — эмоционально написал в своем Instagram Никитин, рассказывая о прошедшем фестивале.



В Санкт-Петербурге, где и общее число заболевших, и суточный прирост больше, чем в Нижегородской области — за последние сутки 224 и 168 соответственно, — ограничения пока не возвращают, но вновь открывают закрывшиеся было коронавирусные госпитали. Как пишет «Фонтанка», в скором времени полностью возвращается в режим инфекционного стационара Александровская больница, на очереди — «Ленэкспо» и больница Святителя Луки. Возвращение сложно назвать необоснованным — вчера возле одной из городских больниц образовалась очередь из скорых, позже еще одна сформировалась у центра КТ. Подобное можно было наблюдать только весной, в самом начале эпидемии.

